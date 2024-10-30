Могла сидеть за столом в наушниках: что известно о 14-летней Марии, которую убил российский "Шахед" в Киеве

В Михайловском Златоверхом простились с 14-летней Марийкой Трояновской. Девочка погибла в собственной комнате, вечером 25 октября, в столице в результате попадания российского "Шахеда". Она стала одним из более полутысячи украинских детей, убитых оккупантами с начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

В Михайловском Златоверхом прощались с Марийкой Трояновской, которую убили россияне. Дети принесли белые цветы погибшей подруге.

Как "Шахед" попал в квартиру, где жила девочки, видела директора лицея, где училась Мария. После взрыва Татьяна пошла к месту прилета и уже там узнала, что единственной погибшей в этой высотке была ее воспитанница.

Похороны Матери Трояновской

"Выглянула через окно и увидела дым. Нельзя было представить, что это был роковой взрыв, унесший жизни нашей Машеньки", — говорит директор лицея "Престиж" Татьяна Грицева.

Российский дрон влетел в жилой дом и повредил несколько квартир с 17 по 21 этаж. Эпицентр попадания – квартира на 20 этаже. Именно в нем жила Маша с младшим братом и родителями. Она сидела за столом у окна, когда "Шахед" влетел прямо в ее комнату. Девочка могла и не слышать, что приближается дрон, говорит ее лучшая подруга Полина. Она была последней, с кем Мария общалась в тот день.

"Там сразу подоконник и стол и она наверняка за ним сидела. Скорее всего в наушниках", — говорит подруга Марии Полина Долгополова.

Мария мечтала стать боевым медиком, говорит Полина. Уйти в армию и спасать солдат. В школе устраивала обучение по тактической медицине. Потому что была старостой класса и прошла их сама. У нее было множество планов на будущие каникулы, которыми делилась с классной руководительницей. Но которым сбыться уже не суждено.

Похороны Марии Трояновской

Бело-розовые розы на закрытом гробу и венки из живых цветов с надписью от родственников и близких. Родителям Марийки Трояновской чудом удалось выжить в том пожаре. Они просто были в другой комнате, когда дрон попал в их квартиру. А младшего сына Ивана дома в тот день, к счастью, не было.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Прощание со школьницей Машей Трояновской, которую убил российский "Шахед"

Напомним, девушка отказалась от поездки с одноклассниками на школьных каникулах, потому что имела много планов на эту октябрьскую неделю, но такое решение стало для Марии роковым.

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