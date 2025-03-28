Мечтают дожить до Пасхи: шокирующая история жителей Покровска, которые живут под взрывами в подвале

В Покровске в подвале живет 5 людей и кот / © ТСН

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Один из подвалов в Покровске стал домом для пяти человек и одного кота. Когда-то они просто жили в одном городе, возможно, и не знали друг друга или просто были знакомыми. А теперь называют себя семьей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

История Дмитрия

Подвал девятиэтажки. В холодном коридоре — свет от фонарей. И дрова на полу. Их собирают на улице между обстрелами.

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Здесь ТСН встречает Дмитрий. Он здесь самый молодой — ему 51, и он отвечает за обеспечение.

«То свои запасы были, то покупаем, то гуманитарку давали. Надо что-то делать. Каждый день буржуйку топить, надо где-то дрова брать. Идешь туда, там — где-то дерево свалено, где-то кто-то выехал. Там знакомые звонили, там знакомые в своем доме жили, выехали — дрова остались. Надо идти, набирать. Хоть стреляют, хоть не стреляют, а надо все это набрать, потому что в подвале же холодно. Я шахтер. Я 25 лет в проходке работал. На пенсии. И снова по подземелью. Мне здесь привычно, можно сказать. Просто некогда бояться», — говорит мужчина.

Люди говорят, что они мечтают дожить до Пасхи. Также с ними живет домашний кот Барсик. Он выходит гулять, сам дверь открывает. Когда-то у Барсика была квартира. Он жил в семье Дмитрия, но их жилье разрушила российская ракета. Во время взрыва хвостатый испугался и побежал в неизвестном направлении. Дмитрий искал его двое суток.

Дмитрий и кот Барсик / © ТСН

«У меня автоматически, как молитва. Где не иду — может отзовется, выхожу из квартиры. Когда слышу сверху — я наверх, а он между девятым и восьмым этажом на лестнице сидит», — говорит Дмитрий.

Дмитрий / © ТСН

Пани Валентина рассказала, как выжила во время обстрелов

Рядом с Дмитрием постоянно шутит пани Валентина. Она ответственная за воду и котики в ведре. Рассказывает невероятную историю, как российской ракете не удалось ее поймать.

«Я живу в этом доме на девятом этаже. Как ракеты бомбили, я дома была, сидела на диване. И вот так летит красная ракета, здоровенная, мимо моего окна. И я не знаю, как оно окно вырвало — и оно уже на мне. Я едва вылезла из-под него. И вот в чем была — ну я уже укладывалась спать — так и вылезла с девятого этажа. Ну ничего, ни ноги не порезала, ничего не поломала. Все, кто знакомые, говорят — Боже, жива. Я говорю, это же Бог сберег. Знать, на Земле еще не все сделала», — говорит Валентина.

Тогда женщине помогли соседи.

«У нас еще работают люди, которым надо памятник ставить. Они привозят воду, продают. А церковь — тетя Валя туда ходит — там тоже привозят воду, раздают питьевую», — говорят жители Покровска.

Галина рассказала, почему живет в подвале и никуда не уезжает

Из коридора журналисты ТСН заходят в комнату, переделанную в жилую. Здесь отдыхают еще трое пенсионеров. Галина на улицу почти не выходит — передвигаться сложно. А уезжать из подвала боится.

«Где деньги брать, чтобы прожить?», — говорит Галина.

Пока ТСН общается с людьми, стены не менее трех раз сильно содрогаются от «прилетов» авиабомб, от артиллерии. Но даже в этом громком мороке Галина верит, что произойдет чудо.

«Ну что я знаю — я сижу здесь, и вот бомбят, бомбят, трясется все. Ну пусть будет. Дай Бог, может, может что-то к лучшему вернется. Можно же как-то, как-то договориться», — говорит пенсионерка.

Галина, живущая в подвале / © ТСН

Зинаида ищет сына, который пропал

Пани Зинаиде верить в свое персональное чудо с каждым днем все сложнее.

«У меня сын пропал. Третий месяц нет сына. Был дома, уехал от нас домой, уехал от нас, вышел из дома — и нет», — говорит женщина.

Ее Игорю 51 год. Их собака потерялась в поселке под Покровском и он поехал искать.

«Вышел из дома, не взял ни телефона, ни документов. У нас пропала собака, он пошел искать, и до сих пор нет. Не пьет, не курит, спортсмен такой, добрый всегда. Людям помогал. Не курит, пропал, не знаю где. Каждый день плачу. С 14 января приехал к нам сюда, покушал», — говорит женщина.

Десять лет назад из-за порока сердца умер младший сын пани Зинаиды. Ему было 33. Через несколько лет после этого — ее муж. Они остались вдвоем — она и старший сын, которого сейчас и ищет.

«Я подала в розыск, и ДНК взяли — и никто ничего. Звоню, звоню, мы ничего не знаем, там боевые действия, мы не можем поехать туда. Был слух, что мертвый лежит в овраге, в камышах. Кто говорит, что это неправда», — говорит Зинаида.

Теперь вся ее семья — вот эти раньше незнакомые люди из подвала. Все вещи — в сумке у самодельной кровати. Документы, какуя-то одежда переодеться, все что осталось, и сапоги — все там.

«73 года мне уже — что на старости это буду в подвалах жить. Спасибо людям этим, что не бросили. Я с ними», — говорит она.

Пока мы знакомимся и говорим, с улицы возвращается пани Валентина. Ее чуть не привалило, потому что со всех сторон поврежденного дома постоянно что-то грозит упасть на голову. Но мы замечаем — наша Валентина ходила делать макияж.

Пани Валентина еще с порога объяснила нам такие очевидные в этом подвале вещи. Да, война — это трудно, но здесь же можно верить в хорошее.

«И мы верим, мы же украинцы, мы — сильная нация, а не эти — вот бросили, вот — общество. А мы — сильная нация. И все», — говорит Валентина.

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