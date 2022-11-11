Мечты не умирают: работу над восстановлением самолета Ан-225 начали и не за государственные средства

Над восстановлением знаменитой "Мрії" таки работают, авиаконструкторы уже рассуждают, как восстановить самый большой и мощный самолет в мире, работают с документацией, чертежами, говорится в ТСН.

В аэропорту Лейпцига в пассажирском терминале открыли выставку "Свет и тень". Главный экспонат – знаменитый самолет “Мрія” – разные годы, аэропорты, разные ракурсы, улыбающиеся пилоты, а рядом фотографии уже уничтоженного самолета.

На открытии и многолетний командир самолета Дмитрий Антонов, летавший на "Мрії" 18 лет, ему до сих пор больно. На выставке он овладевает собой и ровными буквами выводит в книге посетителей «Мечты не умирают!».

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Именно здесь руководитель госпредприятия Антонов говорит фразу о восстановлении крупнейшего самолета в мире. Сложности перевода сказываются, Евгений Гаврилов говорит на украинском, его переводят на английский, а местные журналисты уже на немецком пишут так, будто "Мрію" уже строят. “Я всего не хочу рассказывать, пока идет война, сейчас нужно меньше рассказывать, действительно это люди, работающие, материал, который уже в работе. Чем будем меньше об этом говорить, тем лучше. Это будет возрождение Украины, техническая способность Украины, это будет гордость нашего авиастроительного сектора”, — уточняет и.о. генерального директора ГП "АНТОНОВ" Евгений Гаврилов для ТСН.

Сразу же в авиационном сообществе раздувается дискуссия, стоит ли вообще отстраивать "Мрію", ведь самолет будет стоить минимум полмиллиарда долларов и в Украине есть на что потратить такие суммы. Антоновцы же и не надеются на бюджетные деньги, говорят о международном инвестиционном фонде. Обновленную "Мрію" можно отстроить всем цивилизованным миром, в котором Украина уже заняла свое место. "Сегодня Украина уже больше не рассматривается как что-то вне Европы и это может быть общим проектом, общим Евроатлантическим проектом, когда наши фантастические самолеты будут перевозить грузы для всей объединенной Европы", — говорит посол Украины в Германии.

Агрессия России в Украине прекратится, и мы сможем отстроить "Мрію". Конечно, мы будем поддерживать эту мечту и будем очень счастливы видеть ее в полете в будущем, как и много раз раньше», — говорит генеральный директор аэропорта Лейпциг-Галле Гьотз Амельманн.

Вместе мы сможем, говорят в Европе, а изуродованная "Мрия" должна остаться только на фото в темной комнате выставки.

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