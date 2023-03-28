Мед и труд: 100-летний киевлянин раскрыл секрет своего долголетия

В Киеве проживает 100-летний ветеран Второй мировой войны Григорий Романович Куземко, сейчас переживающий новые боевые действия на территории Украины. Он рассказал, что особого секрета долголетия нет.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Секретов долголетия у меня нет. Это от рождения Бог посылает – кому и сколько прожить. Все зависит от его воли. Кто-то рождается и умирает совсем юным, а кто-то живет долго. Я люблю людей, люблю своих родных, люблю жизнь. А еще мне помогает постоянный труд, все время нужно работать, но не перегружать себя. Нужно не лениться! Делать что-нибудь полезное для родных, близких, знакомых. Быть полезным! Я так живу все время", – делится с нами Григорий Романович.

Мы поинтересовались у Григория Романовича, что нужно есть, чтобы дожить до ста лет.

"Я ем все, что готовит моя невестка. К еде я неразборчив. Единственное, от чего я отказался – сахар. Заменил его медом. Каждое утро пью кофе и им мед с орехами, их нам родственники передают из села. Сам их раздавливаю, а сын перемалывает — очень вкусно. Мед, кстати, из моего села, где я учительствовал. Днем пью компот. А вечером обязательно чай с медом и орехами. А еще я им только овсяные пряники. Очень они мне нравятся", – делится с нами дедушка.

Фото: ТСН.ua

Кстати, вредных привычек у Григория Романовича нет. Сигарет не курил, даже когда был на фронте.

"Я никогда не курил. Выпить мог 50 грамм в компании, но никогда не напивался. Сама по себе водка противная. Я придумал напиток, который называл "медвежонок". Рецепт очень простой – мед с водкой. Намешаешь и пьешь. Любишь сладкое – добавляешь меда больше. Еще я делал напиток из винограда. Нужно выжать из спелого винограда сок. К нему добавлял водку и мед – очень вкусно", – рассказывает старожил.

Напомним, на долю Григория Романовича Куземко выпало немало испытаний: он был участником боевых действий во Вторую мировую войну, попал в плен и выжил в концлагере Нюрнберга, пережил нелегкие послевоенные годы, а сейчас переживает уже вторую войну за свою жизнь.

Читайте также: