Мед: кто его производит в Украине и как распознать качественный продукт

Реклама

Пчелы — это пример того, как даже самые маленькие создания могут творить великое. В улье — порядок, единство и забота о будущем. Парадоксально, но именно эти качества — дисциплина, ответственность и самоотверженность — ежедневно демонстрируют наши защитники.

Даже находясь на службе, некоторые из них находят силы и вдохновение развивать собственное дело. История, которую мы вам расскажем, — о военном, который параллельно со службой сумел построить собственное дело «с нуля».

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео

Реклама

История «Медовой линии»

Сергей — человек, который выбрал не только защищать страну, но и творить будущее, производя пчелиный мед. Пчеловодство пришло в его жизнь еще в раннем возрасте.

"Я пчеловодством занимался с детства, отец мне привил эту любовь к пчелам, это и стало толчком к этому делу», — говорит Сергей Бачило, владелец пасеки «Медовая линия».

В 2018 году Сергей вместе с другом Олегом создали собственную пасеку. После двух лет работы они поняли: просто производить мед — мало. Нужна собственная марка. Так родилась «Медовая линия». Сначала все делали вручную: разливали дома, продавали друзьям.

"Сначала мы наливали в домашних условиях, у нас не было производства. Затем продавали своим родным, друзьям, знакомым, чтобы они пробовали эту продукцию. Таким образом мы выходили по-тихоньку на границы производства», — рассказывает Сергей Бачило, владелец пасеки «Медовая линия».

Реклама

Сегодня Сергей служит в ВСУ, поэтому пасекой руководит его партнер Олег. Вместе они развивают «Медовую линию». Контролируют все — от улья до фасовки. Каждый день на пасеке — это тщательно спланированная и слаженная работа.

«На нашей пасеке живут пчелы украинской степной породы. По моему мнению, это лучшая порода для нашего региона, Винницкой области. Они отлично зимуют, прекрасно носят мед, они не зловредны, миролюбивы», — говорит Олег Гук, совладелец торговой марки «Медовая линия».

Пчелиная семья — это уникальный живой организм, которому нет в мире аналогов. В семье у них четко все распределено. Молодая пчела, которая вышла из личинки, кормит следующую личинку, рабочая пчела также делится: одни носят нектар, другие — воду.

На территории этой пасеки сейчас проживает 300 пчелиных семей. Это на сотню больше, чем в прошлом году. Ежедневно эти маленькие труженицы выполняют важную работу — приносят пыльцу.

Реклама

«Процесс отбора пыльцы происходит следующим образом: залетают пчелы, сзади стоит ящик, решетка специальная, через которую они пролезают, с их лапок пыльца слетает, и в нужный период времени мы отбираем ее», — рассказывает Олег Гук.

А также свой путь здесь начинает тот мед, который вы можете увидеть на прилавках.

"Сначала мы собираем на пасеке мед, отдаем его в лабораторию на исследование, затем мы его привозим на производство, забрасываем в специальное оборудование. Далее переносим в цех, где происходит разлив в потребительскую тару», — делится Сергей Бачило, владелец пасеки «Медовая линия».

Гречишный, липовый, акациевый, подсолнечный — каждый вид меда сохраняет не только аромат, но и частичку истории, созданной руками военного и его команды. "Также мы помогаем нашей городской организации «Солдатская кулинария». Мы изготавливаем витаминную пасту, в которую входят орешки, мед и пыльца», — рассказывает Вита Зозуля, сотрудница ТМ «Медовая линия».

Реклама

Как узнать, настоящий ли мед настоящий

Мед — один из немногих продуктов, который может сохранять свою ценность годами. Но как быть уверенным, что в банке — настоящий, а не с примесями или сахарным сиропом? Обычно его исследуют в лабораторных условиях. Однако есть и несколько домашних методов. Первый — капнуть немного меда в воду. Если он натуральный, то опустится на дно, сохраняя форму.

Другой метод нам продемонстрировал господин Сергей: взять небольшое количество меда, капнуть на обычную бумагу. Мед держит форму и не оставляет никакого мокрого следа. Это свидетельствует о том, что он натуральный — без лишних примесей и влаги.

Несмотря на идиллию на пасеке и производстве, реальность бывает суровая: пчелы погибают.

"Они не просто вымирают, их травят некачественными гербицидами, пестицидами, которые используют фермеры при обработке полей. К сожалению, нет механизма для контроля внесения этих удобрений. И вот такая есть проблема, что они не умирают, их просто травят, семья немножко проседает и уже труднее нарастить то количество пчел, которое было в улье», — говорит Сергей Бачило, владелец пасеки «Медовая линия».

Реклама

А пчелы — это опыление. Без них не будет яблок и другого урожая в целом.

Как Райффайзен Банк помогает ветеранскому бизнесу

Еще один удар для бизнеса — война. Многие ветераны ищут себя в мирной жизни. Согласно данным Украинского ветеранского фонда, 69% опрошенных мечтают о собственном деле. Именно для таких Райффайзен Банк, агрохолдинг «Астарта-Киев» и благотворительный фонд «Поверь в себя» создали грантовую программу «Смелые». С 2022 года она помогает ветеранам, их семьям, ВПЛ и малым предпринимателям не только с финансированием, но и с обучением, менторством, профессиональной поддержкой.

«Смелые» — это грантовая программа, которая помогает ветеранам, членам их семей, внутренне перемещенным лицам и малым предпринимателям развивать как новые, так и уже существующие бизнес-идеи.

В рамках программы участники получают:

Реклама

гранты до 280 тысяч гривен на оборудование для развития своего дела;

воркшопы от ведущих экспертов, доступ к образовательным курсам;

возможность учиться в ведущих образовательных учреждениях Украины;

стажировка на агропредприятиях Астарты.

«Само название программы уже говорит о себе. Это программа для наших больших украинцев из малого бизнеса. Для тех людей, которые потеряли во время полномасштабной войны все или почти все. Но не опустили рук, решили двигаться дальше, учиться, делать бизнес и поддерживать нашу Украину», — говорит Наталья Гурина, заместитель председателя правления Райффайзен Банка.

Сергей — один из победителей программы «Смелые». Он доказал, что благодаря настойчивости и четкой цели — возможно все. Чтобы получить грант на новое оборудование, мужчина разработал качественный бизнес-план, защитил его, прошел профильное обучение, а еще — взял на работу нового работника и поддержал потребности общины. И, как говорит сам Сергей, без этого гранта купить такое оборудование было бы очень сложно. "У нас есть опыт получения гранта от государства, и также у нас был опыт получения гранта «Курсовая независимость» — мы были подписаны на страницу и нам попалась реклама.

Благодаря грантовой программе «Смелые» от Райффайзен Банка, «Астарты» и благотворительного фонда «Поверь в себя» на пасеке появился пчеловоз, 34 улья компании Вее star и оборудование для автоматизированной линии по откачке меда. Однако, программа — это не только о деньгах. Это о партнерстве, об общей цели — восстановить страну через поддержку тех, кто ее защищал. Программа включает как финансовую, так и образовательную и менторскую помощь для развития ветеранского бизнеса в Украине, рассказывают ее основатели.

Реклама

"Участники программы получают грант до 280 тысяч гривен на производственное оборудование, они получают возможность обучения в НУБИП, это профессиональное обучение — растениеводство и животноводство, а также обучение в Международном институте менеджмента по ведению бизнеса. Третий важный компонент — это менторство от астартовских специалистов, а также от наших партнеров», — говорит Светлана Мозговая, директор по работе с персоналом, корпоративного партнерства и коммуникаций, «Астарта-Киев».

Заявки на грант подают люди из разных отраслей, часто — маленькие фермеры из сельскохозяйственного сектора. Это тепличные домохозяйства, много проектов по животноводству, производству сыров, джемов, консервации и не только.

"Программа фокусируется на всех тех отраслях нашей страны малого бизнеса, которые имеют желание двигаться, развиваться и которым нужна помощь для того, чтобы создавать новые рабочие места и поддержку. Это могут быть любые малые бизнесы, это может быть фермер, это может быть тот, кто производит какое-то вкусное варенье, это может быть тот, кто делает что-то для детей, кто делает мебель, это могут быть салоны красоты. Все что угодно, чего на сегодняшний день не хватает в небольших общинах», — говорит Наталья Гурина, заместитель председателя правления Райффайзен Банка.

Результаты программы впечатляют. Она была основана в ноябре 2022 года. С тех пор Райффайзен Банк доказал: поддержка малого и ветеранского бизнеса — реальная и необходимая, тем более в такие непростые времена.

Реклама

"Результаты невероятные, потому что программа была основана в ноябре 2022 года. С тех пор мы профинансировали заявки бизнесов на 20 миллионов гривен. И за этот период было подано 1000 заявок, сформировано 500 рабочих мест, профинансировано 217 бизнесов, из которых 153 — ветеранские», — рассказывает Наталья Гурина, заместитель председателя правления Райффайзен Банка.

"Я считаю, что этот успешный опыт точно может стать толчком для другого бизнеса, примером для того, чтобы предоставлять такие гранты для ветеранов, для военнослужащих, их семей. Мы готовы делиться методологией. Это однозначно то, что поможет и общинам, и ветеранам, и в целом Украине», — добавляет Светлана Мозговая, директор по работе с персоналом, корпоративного партнерства и коммуникаций, «Астарта-Киев».

Сергей — лишь один из более двух сотен участников программы «Смелые». Его путь показывает: даже во время самых сложных испытаний можно создать что-то свое. Главное — не останавливаться.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео