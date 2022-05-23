Медведчук потерял поддержку России, показаниями против Порошенко хочет защититься – политолог

Кум президента-диктатора Путина Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене и содействии терроризму, начал давать показания по делу, в частности, и детализировал роль в нем экс-президента Петра Порошенко.

Очевидно, что депутат сейчас начал говорить, чтобы защитить себя. Пока же он потерял политическую поддержку Российской Федерации.

Об этом заявил ТСН.ua доктор политических наук, политолог Игорь Петренко.

По его словам, сейчас политическая коньюктура кардинально изменилась.

"Когда началось расследование, то он (Медведчук – Ред.) заявлял, что все это ложь, монтаж и т.д. Сегодня он несколько потерял поддержку Российской Федерации. Россия проигнорировала призывы к обмену. Очевидно, он сейчас будет пытаться сотрудничать, выдавать информацию для того, чтобы получить для себя более легкое наказание. Очевидно, он пытается себя таким образом защитить", – подчеркнул политлог.

Петренко отмечает: хотя показания лидера "ОПЗЖ" напрямую могут быть подвергнуты сомнению, впрочем, он владеет теми данными, которые могут быть проверены и доказаны другими доказательствами, а не только его как свидетеля.

По словам политолога, уже в июне возможно судебное разбирательство по этому делу.

"Медведчук является очень важным источником информации, которая должна быть проверена правоохранительными органами, которые должны нарастить фактаж и доказательства тех заявлений, которые он делает. Я уверен, что они уже сделали.

Надеюсь, что мы будем видеть нормальный судебный процесс и судебное решение. То, что сейчас обнародуют следственные органы, является показательным и вопиющим сейчас. Решение суда крайне важно. Запрос на справедливость в топе находится. Это дело чести для украинцев, власти, правоохранительных органов, чтобы все это открыть, чтобы это было хорошим уроком для политиков, которые будут играть против собственного государства и зарабатывать на этом средства", – подчеркнул Игорь Петренко.

Напомним, находившийся под домашним арестом Виктор Медведчук сбежал из Украины еще в начале российского вторжения. 18 марта суд Львова заочно арестовал нардепа, а Госбюро расследований обратилось к украинцам за помощью в розыске Медведчука.

Кроме того, у Виктора Медведчука конфисковали предметы искусства и транспортные средства. Их впоследствии реализуют, а деньги перечислят ВСУ и потратят на восстановление разрушенной инфраструктуры.

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