Медицина по-польски: очередь к психиатру на год и супер-современное оборудование

Иногда попасть на конгресс инопланетян проще, чем к врачу в Польше. По сути, очереди – это важнейший минус местной системы здравоохранения, ведь иногда пациентам приходится ждать плановую операцию не один год. А запись к государственному психиатру расписана на месяцы вперед. При этом экстренная помощь предоставляется в считанные минуты, а больницы оснащены самым современным оборудованием.

9% зарплаты на медицину

Финансирование системы здравоохранения в Польше происходит за счет налогоплательщиков. Все трудоустроенные лица в Польше, в том числе иностранцы, подлежат обязательному медицинскому страхованию. И ежемесячно из заработной платы застрахованного лица отчисляется 9% взнос в Национальный Фонд Здоровья (NFZ), а оттуда средства уже распределяются по регионам и воеводствам. NFZ заключает договоры с медицинскими учреждениями и обеспечивает право получать медицинскую помощь бесплатно в любой поликлинике или больнице, которая с ними сотрудничает. Проще говоря, такое медицинское учреждение имеет значок NFZ на фасаде. Там могут обслуживаться украинцы в рамках временной защиты.

7 часов в очереди на скамейке с температурой

Когда в Варшаве впервые заболел мой младший сын, и я поняла, что собственными силами не обойтись, мы обратились на SOR в детскую больницу (это специальное круглосуточное спасательное учреждение при больнице, где окажут первую помощь, дадут дальнейшие назначения и направления). Сюда вы можете обратиться самостоятельно в любое время суток, сюда привозит пациентов скорая помощь, а затем помощь оказывается исходя из тяжести состояния и очередности. Простыми словами, если вам оторвало палец и кому-то тоже оторвало палец, вас обслужат в порядке очереди, соблюдая все правила.

Очереди здесь всегда огромны. Поэтому с ребенком, который имел рвоту и высокую температуру, мы провели в ожидании врача 7 часов, с 12 ночи до 7 утра. Сидя на скамейке. Когда нас принял врач, процесс пошел быстрее, и через два часа у нас было экспертное УЗИ, анализ крови и назначение на капельницу. Все лечение в рамках временной защиты мы получили бесплатно. Однако повторное обращение чревато такими же очередями, поэтому я задумалась о частном медицинском страховании.

Частное страхование не для эпидемий

В Польше есть сеть клиник, где можно оформить страховку со взносом от 100 до 600 злотых ежемесячно. Чем дороже пакет, тем больше услуг можно получить, а в самых дорогих вариантах предусмотрен вызов врача на дом, лечение в госпитале, вызов скорой помощи и страхование от несчастного случая. В сравнении с государственным страхованием это удобно тем, что можно записаться к врачу достаточно быстро и не стоять в очередях. Можно сдавать анализы, ходить на прием к профильным специалистам гораздо быстрее, чем это было бы при NFZ. Однако на своем опыте я столкнулась с тем, что этот вид страхования не работает в период эпидемии. Когда мой старший сын заболел гриппом, и мы пытались записаться к педиатру с температурой 40, ближайшая запись была доступна только через несколько дней. Нам предложили приехать в больницу и подождать в общей очереди. Ожидая в очереди четыре часа, мы сдали анализы, сына осмотрел педиатр, но мест в больнице не было. Нам предложили обратиться на SOR и лечь в госпиталь на капельницу, что и так доступно для украинцев абсолютно бесплатно.



Поэтому я могу утверждать, что хоть этот вид страхования отлично работает, но во время вспышки вирусов никто не даст гарантии, что в частной больнице вам будут места.

Впрочем, медицинское страхование в Польше – всегда выгодно, ведь частная консультация специалиста стоит от 250 злотых и выше.

Что еще нужно знать о медицине в Польше?

В каждой больнице здесь идеальная чистота, свежий ремонт, никаких облезлых стен, старых кроватей, страшных умывальников.

Очень спокойный персонал и врачи, прекрасно владеющие английским языком.

Система ведения учета пациента компьютеризирована и доступна по номеру PESEL. Он есть в единой основе доступа, и каждый врач может видеть ее.

Получить рецепт на препарат можно платно по номеру PESEL за 15 минут и 59 злотых.

В отличие от украинских коллег врачи не дают номер своего мобильного, и критиковать назначение врача здесь фактически невозможно.

В Польше самые громкие сирены скорой помощи в Европе, она приезжает через 5-7 минут. Повод для вызова должен быть самым весомым, в противном случае можно получить штраф в €400. Высокая температура у ребенка не повод для вызова бригады.

Пациент имеет право не только выбрать врача, но и отказаться от получения информации о состоянии здоровья, если она нарушает его моральное состояние.

Запрещение абортов и абортивных препаратов. Например, совсем недавно в Варшаве наказали девушку, которая дала своей подруге пилюли "Постинор". Этот гормональный препарат является средством экстренной контрацепции и свободно продается в Украине.

Большие очереди обусловлены нехваткой персонала, ведь польские врачи часто едут в Германию, где выше зарплата.

Поляки часто ездят лечить зубы и ставить виниры, зубные импланты в Украину и некоторых не пугает даже война. В Польше такая услуга значительно дороже, а в рамках государственной медицины в очереди можно ждать от месяца до нескольких лет.

Вкусная разнообразная еда в любой больнице и хорошее постельное белье.

Ребенку с аутизмом здесь положено специальное образование, но оформить официальный диагноз занимает много времени. Например, приема государственного психиатра можно ожидать до года. После этого нужно обратиться к педагогически-психологическому совету, пройти психолога и логопеда, и получить решение о необходимости специального образования.

Автор: Юлия Ладнова

Напомним, ранее мы рассказывали, как арендовать квартиру в Польше, в каких городах дешевле жилье и сколько придется заплатить за коммунальные услуги.

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