Медицинские учреждения в соцсетях рекламируют продажу COVID-сертификатов, — врач

Больницей в Одесской области, где предлагали такие услуги, займется Офис генпрокурора.

Врач-анестизиолог Раздельнянской центральной районной больницы (Одесская область) Иван Черненко заявил, что ему известно несколько медицинских центров, в которых можно свободно приобрести сертификат о вакцинации.

Об этом медик сообщил 21 октября в эфире программы "Право на власть" на "1 + 1".

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"Просто листаешь ленту — и пожалуйста: телефоны, координаты, где купить, с кем договориться. Это вообще не трудно", — объяснял он.

Ранее Иван Черненко на своей Facebook странице возмутился тем, как откровенно продают "ковидни" документы в Центре первичной медико-санитарной помощи в Белгород-Днестровском и попросил обратить внимание на эту "забегаловку".

На это председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заметил, что по поводу ситуации в этой больнице в четверг, 21 октября, состоялось заседание комиссии Одесского областного совета и дело решено передать в Офис генерального прокурора.

"Уже сегодня приняты кадровые решения именно по этой больнице. Так же будет происходить с каждым больницей. Я прошу не замалчивать эти вопросы. Обращайтесь напрямую в комитет, в Нацполицию, если знаете такие случаи ", — призвал народный депутат.

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