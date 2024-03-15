Медицинские вагоны "Укрзализныци": как они выглядят и как ими эвакуируют воинов ВСУ

Военные говорят, что ехать в поезде комфортнее, чем на автомобиле.

"Укрзализныця" впервые показала вагоны, из пассажирских переоборудованы в медицинские. Ровно два года назад первые два вагона ушли в рейс. Тогда загрузка раненых забирала до часа, теперь же хватает меньше 20 минут.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

Как выглядят медицинские вагоны

Медицинские вагоны "Укрзализныци" оборудованы всем необходимым. Таких вагонов существует 62 и 5 из них - реанимационные. Главный анестезиолог Вооруженных сил Украины Александр Бугай показывает, что в вагонах от 5 до 10 коек.

В реанимационном вагоне среди разнообразного оборудования - детские рисунки. Каждая такая кровать - миниреанимация идентична стационарному отделению. Аппарат искусственной вентиляции легких, монитор пациента - все чтобы обеспечить транспортировку тяжелых раненых.

Медицинский вагон "Укрзализныци"

"Укрзализныця" эвакуирует пациентов из госпиталей или областных больниц из разных городов Украины. В каждом вагоне 4 медика, которые ни на минуту не отходят от раненых. Санитар Вадим говорит, военных перевозят в основном в тяжелых состояниях. И часто им нужна психологическая помощь.

Медицинских поездов сейчас есть несколько. Каждый делает за неделю 2-3 рейса, говорит Александр Бугай. Сколько за два года полномасштабного вторжения спасли таким образом военных - не разглашают.

"Поезд гораздо комфортнее, чем машина скорой помощи и те вертолеты, которые мы используем. Потому что все очень зависит от погоды. Туман, дождь и - все, он не приедет, а поезд запланировали и он будет", - говорит Александр Бугай.

Как эвакуируют раненых защитников

Защитник Украины Василий говорит, что его эвакуировали таким же медицинским поездом. Месяц назад он потерял обе конечности в боях вблизи Роботино в Запорожье. Эвакуационным поездом мужчину доставляли уже из Днепра в Киев, когда состояние Василия стабилизировали.

"Привезли к поезду и буквально за полторы минуты вывезли, положили в поезд и все. Это буквально всех за 10-15 мин уже погрузили все очень оперативно", - говорит Василий.

Медицинский вагон

К такой оперативности медики пришли не сразу. Поначалу разгрузку раненых могла занимать до часа времени. В настоящее время длится 15 минут. К уже курсирующие 62 вагона планируют в ближайшее время запустить еще 8.

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Напомним, военный медик ответил, какие ранения чаще всего встречаются на фронте.

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