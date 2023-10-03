Медик "Пташка" назвала город, где бы она хотела встретить победу: "Сижу и кричу в небо"

Медик-доброволец Екатерина Полищук "Пташка" рассказала, что последний день войны хотела бы встретить в Мариуполе.

Об этом она сказала в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

"Пташка" призналась, что последние и день войны хотела бы встретить в Мариуполе. Там она хотела бы крикнуть в небо погибшим собратьям, что они это сделали — отвоевали победу.

"В Мариуполе. Я буду сидеть на большом бетонном блоке, смотреть на все, что осталось от "русского мира", держать в руке бутылку воды, а потом смотрю в небо и кричу пацанам, что мы это сделали. А дальше — это уже ваше дело, отстраивайте, мы отвоевали", — сказала Екатерина Полищук.

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Напомним, "Пташка" рассказала, как во время осады на "Азовстале" потеряла своего жениха. Она подчеркнула, что они планировали жениться, но этого так и не произошло.

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