Медик три года пробыл в плену с пулей в сердце: он рассказал о пытках в РФ и что его поразило на свободе

У освобожденного украинского медика-добровольца достали из груди вражескую пулю. Ранение он получил еще в начале полномасштабного вторжения, а после попал в российский плен. Операцию госпитальеру провели несколько дней назад после возвращения домой.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Алины Лисовой.

Кардиохирург Борис Тодуров оперировал Сергея. Это была уникальная операция — в сердце пациента двигалась вражеская пуля. Более трех лет — именно столько времени Сергей прожил с пулей в сердце. За это время она успела заржаветь и врасти в ткани. Медики спорили — надо ли ее доставать.

Сергей Ковалев — медик добровольческого батальона «Госпитальеры». Он спасал жизни наших воинов и гражданских в ожесточенных боях еще с 2014 года. В начале полномасштабного вторжения был в Мариуполе и именно там с группой медиков в подчинение 36 бригады морской пехоты, попал под вражеский обстрел и получил ранение.

«10 апреля мы получили приказ на то, чтобы выезжать с завода Ильича на прорыв, по дороге к месту сбора мою машину обстреляли, мне зашла пуля в правую половину грудной клетки, пробила мне легкое, внутренний пневмоторакс с кровотечением», — говорит медик.

Несмотря на ранения Сергей продолжал оказывать помощь другим раненым бойцам уже на «Азовстали». А после приказа главнокомандующего в мае 2022 года, вместе с другими защитниками вышел в плен.

Сначала Еленовка, Горловка, впоследствии — Торез и Бийск в Алтайском крае. Сергей признается, настоящий ад российской неволи, почувствовал в последнем месте содержания.

«Каждую неделю я это называл процедура электрофорез, они забирали меня на пытки, то есть присоединяют тебя к электричеству, шарик на голову, пока до потери сознания, но вероятно скажу не это самое страшное. Хуже всего было то, как они забирали кого-то из побратимов на пытки, кто-то кричит и от этого плохо. Мне легче пережить боль свою, чем чужую, поэтому вероятно я пошел в Госпитальеры», — говорит медик.

Несмотря на постоянные издевательства и пытки россиян, Сергей рассказывает, пуля в плену его не беспокоила. Когда его обменяли — он узнал: из плена его не дождалась мать, ее не стало в прошлом году. Но были те, кто помогал ей до последней минуты и боролся за его освобождение.

Сергей вернулся домой 24 августа, в День Независимости Украины. После 3 лет информационной изоляции, признается, был поражен как его и других защитников встречали украинцы.

Кроме ранения Сергей имел врожденный порок сердца и в детстве у него уже было три операции на сердце. Выдержит ли оно четвертую — это было рискованное решение, но правильное — уже через несколько часов после операции Сергей самостоятельно стал на ноги.

Единственное, что сейчас беспокоит Сергея — это время, которое нужно на реабилитацию и когда именно врачи позволят ему наконец снова сможет стать в помощь своим собратьям.

