Медик в Днепре фиксируют все больше новых травм у бойцов с передовой: с чем это связано

В больницах Днепра больше раненых от противопехотных мин. Медики говорят, что в последнее время выросло количество защитников, имеющих крайне сложные повреждения ног. Их доставляют не только с Востока, но и с Южного направления. Участились и ампутации, но врачи делают все возможное, чтобы вернуть воинов к полноценной жизни, говорится в ТСН.

30-летнего Максима ночью из Бахмутского направления доставили в Днепр с тяжелым ранением обеих ног. "Это тяжелая травма с тяжелыми последствиями. Одна пятка поломана – это тяжелая травма, а у него травмированы обе ступни”, — говорят медики.

Под адским огнем россиян выполнял задания, рассказывает Максим. Но кроме обстрелов, еще и земля там просто напичкана вражескими минами. Первым ранение получил побратим, его выносили, чтобы спасти, и вдруг взрыв. “Мужчина, у него ногу оторвало левую. Начали его нести. Я его успокаивал. Он говорит: болит. Говорю: все будет хорошо. Бежали, бежали метров двести. Я слышу: что-то щелкнуло и взрыв. Я упал сразу, в метре следующая была. Кто-то бы дальше прошел – разорвалась бы другая”, — рассказывает боец.

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Их обоих удалось спасти. Максима как раз готовят к сложной операции. Врачи признают, что в последнее время стало больше таких ранений. “Раньше это были взрывные травмы — так называемые, прилетевшие из минометов. Сейчас очень много появилось больных, именно на противопехотные мины наступили. Очень много появилось пациентов с ампутациями конечностей», – констатируют медики.

Они добавляют, что делают все, чтобы конечности воинам спасать. Если это невозможно, проводят специальные операции, требующие ювелирной точности, чтобы дальше они не страдали от фантомной боли и могли пользоваться протезами. “Ребята поступают очень мотивированными. Они не теряют надежд ни на дальнейшую жизнь, ни на качество этой жизни. И некоторые даже хотят вернуться и к своим трудовым, и к военным обязанностям”,- говорят в больнице.

Что удастся встать на ноги, надеется и Максим. До армию был железнодорожником. Его дома на Житомирщине ждет семья, дочери только исполнился месяц.

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