Медик в Киеве наладил продажу фальшивых ПЦР-тестов: ему грозит 8 лет за решеткой

Медик в Киеве наладил продажу фальшивых ПЦР-тестов: ему грозит 8 лет за решеткой

Желающих купить фейковый тест, вместо сдать настоящий, хватало.

Лабораторию по выдаче фальшивых ПЦР-тестов на коронавирус разоблачили в Киеве.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

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Преступную схему организовал врач. Ему помогали три медсестры, которые не брали у клиентов анализы, а лишь вносили неправдивые данные об их отрицательный результат.

Желающих купить фейковый тест, вместо сдать настоящий, хватало. Медработникам выдвинуто подозрение в мошенничестве, им грозит до 8 лет тюрьмы.

«Цена услуги от 750 до 1500 грн за ложный сертификат. В день по этой услугой обращались до 5 человек», — сообщили в полиции.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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