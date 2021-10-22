Медик в Киеве наладил продажу фальшивых ПЦР-тестов: ему грозит 8 лет за решеткой

Желающих купить фейковый тест, вместо сдать настоящий, хватало.
Лабораторию по выдаче фальшивых ПЦР-тестов на коронавирус разоблачили в Киеве.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
Преступную схему организовал врач. Ему помогали три медсестры, которые не брали у клиентов анализы, а лишь вносили неправдивые данные об их отрицательный результат.
Желающих купить фейковый тест, вместо сдать настоящий, хватало. Медработникам выдвинуто подозрение в мошенничестве, им грозит до 8 лет тюрьмы.
«Цена услуги от 750 до 1500 грн за ложный сертификат. В день по этой услугой обращались до 5 человек», — сообщили в полиции.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.