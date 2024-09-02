"Медикам все равно на раненых": военный врач рассказал об отношении к бойцам

Возможно, какие-то единичные случаи могут быть, когда медикам все равно на раненых. Это либо выгорание внутреннее человека, либо еще что-то. Я не видел групп людей, или стабилизационных пунктов или передовых хирургических групп, где бы люди выполняли свою работу без нежелания.

Об этом рассказал врач, курирующий медициной восточного направления фронта, подполковник Роман Кузин в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

По его словам, медики круглосуточно семь дней в неделю просыпаются, как только появляется первый пациент.

"Чтобы сказать, что у нас там присутствует какое-то выгорание... Нам есть с чем сравнить. Мы видим, кому труднее врачу, или медицинской сестре — по сравнению с бойцом не на что жаловаться. Потому что мы все равно, ну где-нибудь на какой-то кроватке будем ночевать. Если это передовая хирургическая группа, то ты будешь спать на кровати под одеялом, какой бы она там не была. Но ты ведь не в окопе спишь. И все четко понимают, что мы обязаны перед солдатом, перед тем, кто нас защищает, перед военнослужащим, который находится впереди нас. Ну и плюс какой-то такой неизвестный мне мотивационный фактор, заставляющий людей так реагировать", — рассказал Роман Кузин.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Я видел ТАКОЕ, чего не видели МИЛЛИОНЫ! ВРАЧ, вывозивший раненых, РАССКАЗАЛ ВСЕ!

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