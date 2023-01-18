Медикаментозный сон из-за ожогов и испуги: мамы и врачи о состоянии детей, переживших трагедию в Броварах

Раненых в авиатроше в Броварах спасали в двух больницах.

После падения вертолета 30 человек оказались в больницах, 5 — остаются в тяжелом состоянии в реанимации — это 3 детей и 2 взрослых, у них глубокие ожоги. Им оказывалась первая медицинская помощь в Броварской больнице, говорится в ТСН.

Часть пострадавших отвезли в ожоговый центр в Киеве, в том числе и взрослые, и дети. У них ожоги разной степени.

10 пациентов сейчас в ожоговом центре столицы, прогнозы у врачей по ним обнадеживающие. "Все пациенты не крайне тяжелые, все в сознании. Все на самостоятельном дыхании. Контактные. Осмотрены всеми нашими специалистами. С ними работают и психологи”, – рассказывают медики.

Здесь находятся и семьи госпитализированных, они в подавленном состоянии, не могут оправиться от трагедии. В их числе и один мужчина, у которого здесь оказались сразу и ребенок и жена.

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Также пришел мужчина, который не может разыскать жену Татьяну. Она вышла из садика, об этом рассказал отцу ребенок, который во время происшествия, к счастью, не пострадал. “Телефоны молчат. Дома нет, нигде нет. Из-под завалов узнать тела невозможно. Был и в Броварах в больнице. Тогда слухи пошли, что повезли сюда некоторых людей. Приехал сюда – здесь тоже нет”, — говорит мужчина.

Первые пострадавшие в Броварске больницы начали поступать около 9:00. В общей сложности это 23 человека — среди них взрослые и дети. Часть из них привозили машины скорой помощи, часть добиралась сама на своих автомобилях с ожогами в обгоревшей одежде. Здесь им оказывалась первая медицинская помощь.

Анну застабилизировали и перевозят в ожоговый центр — у нее обгорела спина, но больше всего пострадало лицо. Она только что отвела 4-летнего сына Артема в садик и возвращалась домой. "Я отходила от садика как раз, когда вертолет летит в меня", — вспоминает женщина.

4-летний Артём не пострадал. "Их опрокидывали через забор в сторону церкви и в церкви мы уже нашли ребенка", — говорят родные.

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В этой больнице помощь оказывали 13 взрослым и 10 детям. "Пострадавшая рука — резаная рана, сейчас зашили, обгорела челка и брови, очень сильно напугана", — рассказывает мама одного из пострадавших 6-летних малышей.

На его глазах разрушали стены и обрушилась крыша. Максим так испуган, что мама за его психологическое состояние переживает больше, чем за ранения.

Двое взрослых и трое детей в тяжелом состоянии. Они сразу попали в реанимацию и только когда прошла опасность для жизни, ее начать транспортировать дальше.

Одного 6-летнего мальчика ввели в медикаментозный сон, у него обгорели лицо, шея руки, ноги. Они с мамой только пришли в садик. Прошло буквально несколько минут и раздался взрыв.

Диана отвела Ванессу на 7:30, отвезла старшую дочь в школу. Как только вернулась домой, с 14 этажа увидели зарево. «Я подумала, что это был дрон. Прибежала туда, сад горит. Вижу, что тапочка”, — рассказывает очевидца.

Ванессу спасла воспитательница. Персонал сада моментально открыл окно на первом этаже и детей начали пересаживать за окно. Так из группы воспитательницы с нянькой спасли 10 детей, хотя помещение уже пылало. "В моей группе через окно доставали детей без обуви, налегке, воспитательница к себе домой отвела", — рассказывает мама ребенка.

Уже дома у воспитательницы мама забрала Ванессу и они уехали в больницу. Ванессы термические ожоги на лице, но они не глубоки. Девочка с родителями и сестрой собираются сегодня покинуть больницу и уехать домой.

“На втором этаже там этажа уже нет, на втором пробило вертолетом крышу. Группа над нами ее нет”, — говорят работники.

После проведения идентификации в ГСЧС уточнили, что среди погибших – один ребенок. Трое остаются в тяжелом состоянии.

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