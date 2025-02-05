Медики бьют тревогу из-за опасной болезни в Украине: активно распространяется во время войны

В Украине ежегодно диагностируют более 100 тысяч новых случаев рака. У женщин чаще всего выявляют рак молочной железы и шейки матки. У мужчин - легких и простаты. Распространенными независимо от пола являются также колоректальный и рак кожи.

Среди причин развития болезни - наследственность, вредные привычки, плохая экология и стрессы, которые мы особенно во время полномасштабной войны испытываем ежедневно. Поэтому специалисты советуют не медлить с визитом к медикам. Но к смерти могут привести даже доброкачественные новообразования. В частности, если это касается опухолей головного мозга.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Александру - 37 лет. Он всегда гордился тем, что ведет здоровый и активный образ жизни. Поэтому, когда узнал об опухоли головного мозга - долго не мог поверить. Первые симптомы, как онемение руки, стал замечать около года назад. А в декабре Александру стало плохо просто за рулем. И если бы не жена могли бы попасть в аварию.

Окончательный диагноз Александру, который живет на Полтавщине, установили уже в столице. И недавно прооперировали в Институте нейрохирургии имени академика Ромоданова.

Александр

Почему появляются опухоли: среди причин врачи называют - генетику, ухудшение экологии, снижение иммунитета и пережитый стресс. И очень важно прислушиваться к своему организму

"Такие симптомы, то же самое переутомление, головная боль. То есть, если она периодическая и повторяется, слабость и озноб в руках, в ногах. Какие-то головокружения непонятные - стоит все же обратиться к врачам", - говорит врач-нейрохирург Института нейрохирургии имени Академика А.П Ромоданова Антон Дубровка.

Все чаще с подобными жалобами к врачам обращаются военные. Потому что чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки и травмы приводят к тому, что болезни, которые в гражданской жизни, могли бы проявиться позже, на фронте вдруг начинают прогрессировать.

Так, на операционный стол попал 44-летний участник боевых действий. Команду медиков возглавляет завотделением Института нейрохириргии Владимир Федирко. Говорит, это тот случай, когда опухоль начала проявлять себя на фоне нагрузок и контузии. Образование доброкачественное. Но это не значит, что безопасное. Ведь может разрастись и привести даже к смерти пациента.

Как важно вовремя выявить проблему - на собственном опыте убедилась и Елена из Днепра Проблемы со здоровьем у нее появились примерно год назад. Елена ходила в родном городе по врачам, но ей сначала установили ошибочный диагноз. Помочь смогли уже в столице.

Ошибочные диагнозы, как в случае Елены, недоступность качественной медицины для жителей отдаленных городов или сел, недообследование. Или вообще - безразличное отношение к своему здоровью, приводит к тому, что люди начинают получать профессиональную помощь, когда уже слишком поздно. Особенно, если новообразования – злокачественные. Ибо они агрессивны и быстро растут. Среди оперированных пациентов, говорит Владимир Федирко, у них около четверти со злокачественными опухолями.

Владимир Федирко

Операцию военному в институте нейрохирургии проводили около 7 часов. Медики надеются: у него все будет хорошо. А вот Александр из Полтавщины уже готовится к выписке. Впереди у него еще лучевая терапия. Скорее домой в Днепр хочет вернуться и Елена, которая несколько месяцев назад стала старушкой.

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