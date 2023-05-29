Медики Херсона работают в бронежилетах и ненавидят пожелания "Спокойной ночи"

Часто у экстренной службы до 300 вызовов за изменение связанных с ранениями из-за войны.

Медики экстренной медицинской помощи в Херсоне работают под обстрелами и ежесуточно. Оккупанты прицельно бьют по областному центру и области и если есть раненые, именно экстренка выезжает первой. Главное успеть к пациенту, спасти и вывезти из безопасного места, говорится в ТСН.

"Мы принимаем вызовы, люди кричат на эмоциях, нам главное понять, какой адрес, сколько пострадавших, чтобы знать сколько машин посылать и какие травмы – руки, ноги, голова", – рассказывают диспетчеры скорой, которые круглосуточно принимают вызовы из всей области.

Алена проработала фельдшером в Херсоне тридцать лет. Пережила оккупацию, помогала людям и сейчас из города не уезжает. "Во время войны вызовы связаны с прилетами и взрывами, это до 300 вызовов на смену", — говорит она.

Быстрые работают и по минно-взрывным вызовам и по обычным жалобам на здоровье. Однако большинство – это раненые от обстрелов. Оккупанты бьют по городу и по области, а больше всего страдают села, что у воды.

Все вызовы диспетчеры переадресовываются на экипажи. Самые тяжелые, где есть прямые попадания в жилые дома и жертвы среди местных. Врачи в бронежилеты и, несмотря на обстрелы, едут работать. "Это политравмы, черепно-мозговые, с ампутациями конечностей, проникающие ранения брюшной полости. А интенсивность – как идут обстрелы и есть раненые, так и едем, без заезда. Завези больного и уехали снова”, — рассказывают медики.

Ездить всем врачам страшно, говорит Виктория. Девушке 24 года и в бригаде она 5 лет. 24 февраля 22 года встретила на работе. Ей со своим экипажем приходилось оказывать помощь раненым прямо под повторным обстрелом в окрестностях Херсона.

Враг бьет прицельно, а если в воздухе их дроны, то специально целит по медикам. "Трудно в том плане, что начинаются обстрелы и ты не знаешь, куда прилетит, а человек нуждается в помощи, иначе никак", — убеждает Виктория.

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Их последний тяжелый выезд был совсем недавно – пришлось оказывать помощь и эвакуировать мужчину с ампутацией руки.

Все проживающие в прибрежной зоне херсонцы спят ночью по подвалам. На темное время приходится самое большое количество обстрелов и выездов неотложной помощи. "Я думаю, всем страшно, выезжали на Корабльную площадь, там уже были трупы", — вспоминает фельдшер Роман.

Все экипажи хорошо подготовлены и обучены. В авто все есть от лекарства до дефибрилляторов. Главное говорят фельдшеры, чтобы был нрав. Целым доехать до раненых и спасти людей и так же вернуться на базу. "Один суеверие есть — нельзя желать "Спокойной ночи", как только пожелают — так и ночь насмарку", — убеждают медики.

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