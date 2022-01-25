Медики Киевской больницы скорой помощи вышли на забастовку из-за невыплат зарплат

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Медсестры и санитарки жалуются, не получали денег уже почти три месяца.

Выплатить задолженность по заработной плате требуют медицинские работники Киевской больницы скорой помощи.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Около сотни людей сегодня вышли под стены медицинского учреждения. В основном это младший медперсонал. Медсестры и санитарки жалуются, не получали денег уже почти три месяца.

К митингующим вышел директор. По его словам, задолженность возникла из-за нехватки денег, которые по договору больницы перечисляет Национальная служба здоровья Украины. Пока эта задолженность составила почти 13 млн гривен.

В свою очередь, в НСЗУ заявили, что полностью рассчитались с заведением за 21 год согласно договору. «Мы оплатили заведению свыше 226 млн гривен, плюс за предоставленные услуги по приоритетным направлениям, в конце декабря они получили отчет от нас на 2,3 млн гривен – это уже в январе месяце», – заявила заместитель председателя НСЗУ Татьяна Бойко.

Если в ближайшее время медикам не выплатят зарплату, говорят, они продолжат бастовать.

«У нас не платят зарплату – за декабрь, за ноябрь и аванса сейчас в январе мы тоже не получили», – говорит медицинская сестра Татьяна.

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