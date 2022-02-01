Медики не получили обещанное повышение зарплаты от 1 февраля: что говорят в НСЗУ и Минздраве

В медучреждениях есть время до 7 февраля, чтобы врачи и медсестры увидели на своих счетах повышенную зарплату.

Сегодня, 1 февраля, медики должны получить повышенную зарплату за январь. Указом президента "минималка" для врача должно составлять 20 тыс. гривен, медсестры – 13,5 тыс. гривен. Однако во многих больницах не получили вообще зарплаты. Главные врачи утверждают, что их счета пусты, и они не знают свой бюджет на следующий год. А чтобы выплатить повышенную зарплату, им придется увольнять персонал, экономить на закупках лекарства или сокращать медикам рабочий график.

Получат ли врачи обещанное повышение – в сюжете ТСН.19:30.

Хирург городской больницы Нежина Владимир Мороз, учившийся 13 лет в медучилище, институте, интернатуре и уже 8 лет стажа, готов говорить о работе часами, но о зарплате просит не спрашивать. У хирурга двое детей и жена в декрете. Чтобы выживать хирург, берет ночные дежурства – 8 ночей в месяц он проводит на работе, это дополнительно полставки. Сегодня Владимир должен был домой принести увеличенную зарплату, но он принесет вообще ничего. Чтобы выплатить зарплату за январь, в Нежинской городской больнице нет денег.

Главный врач убеждает: Национальная служба здоровья не подписала с больницей контракты на медицинские услуги, а именно по этим выплатам формируется бюджет больниц. После подписания больница по своим пакетам ждет от НСЗУ 150 миллионов гривен в год. А чтобы заплатить повышенную минималку в месяц нужно 15-16 миллионов, а на 180 – 190 миллионов гривен.

По Украине примерно 2 тысячи 200 больниц, оказывающих специализированную помощь, до сих пор не имеют соглашений с НСЗУ. Здесь говорят: это штатная ситуация. Сделки будут подписаны – на это нужно время. А благодаря увеличенным тарифам на медицинские услуги у больниц будут ресурсы, чтобы поднять зарплаты. В НСЗУ рассказывают: в системе на 34 миллиарда стало больше.

Зарплата медиков: получат ли врачи обещанное повышение | Новости Украины

Татьяна Бойко в пример приводит 160 больниц, которые не ждут, когда начнет действовать указ президента. Там уже увеличили оплату врачам более 20 тысяч. Однако это всего 5% заведений, которые работают в Украине. При этом она утверждает, что не знает, какому количеству больниц не хватит денег, чтобы поднять "минималку".

По неофициальным данным, таких несостоятельных медицинских учреждений в Украине полтысячи. И хотя ни в НСЗУ, ни в Минздраве – это официально не признают, однако министерство готовит механизм, чтобы дофинансировать заведения, где не хватит денег, чтобы выплачивать врачам и медсестрам повышенную зарплату.

В медучреждениях есть время до 7 февраля, чтобы врачи увидели на своих счетах зарплату в 20 тысяч гривен и медсестры – 13 500 тысяч гривен.

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Авторы: Ирина Маркевич Татьяна Демух Владимир Черенков и Андрей Романок