Медики предупредили об опасности во время пикников: отдых может закончиться тяжелым заболеванием

Клещи опасны для украинцев / © Pixabay

Реклама

Тепло вернулось в Украину, а с ним активизировались и клещи. Врачи рассказывают — к ним уже идут покусанные пациенты. И прогнозируют их рост после Пасхи, когда украинцы любят устраивать пикники. Медики призывают людей быть осмотрительными, ведь клещи переносят возбудителей различных болезней — некоторые из них даже могут привести к параличу и инвалидности.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Дезинфекторы тщательно опрыскивают тропинки и газоны Голосеевского парка в Киеве. Господин Роман проводит обработку клещей уже 15 лет подряд.

Реклама

«Живут на деревьях и прыгают на головы — это распространенный, впрочем фейковый стереотип о клещах. Прыгать они вообще не умеют. И больше любят сидеть в высокой траве или кустах. Поэтому короткие брюки и открытая обувь для кропопивц — лучшая приманка», — говорит корреспондентка ТСН.

Обработку парка от этих паразитов проводят один раз в год — и именно весной.

«Активно клещи начинают охоту где-то при температуре 4-5 градусов, это середина апреля. И это все продолжается до середины июня, то есть их такая активная сама фаза», — говорит директор Голосеевского парка Лилия Голубенко.

За час утренней прогулки в парке девятилетняя лабрадорка Леди насобирала на себя с десяток незваных гостей. Ее владелица признается: после укусов этих паразитов собаку лечили уже дважды. Находила клещей женщина и на себе. Почувствовать же как присасывается клещ почти невозможно — эти паразиты выделяют специальное вещество, которое обезболивает укус. Поэтому обнаружить клеща можно только при тщательном осмотре тела.

Своего пятидесятикилограммового бернского зенненхунда, Татьяна называет магнитом для клещей

«Мы живем возле леса, то у нас клещи, они думают, что это мы в них живем, не они у нас. Они ходят к ней в вольер, они всегда кругом. Так я ей даю лекарства, я даю ежемесячно такую таблеточку, с 1 по 5 число каждого месяца. Если они ее кусают, то они подыхают, им не вкусно», — говорит жительница Киевской области Татьяна Лупова.

Татьяна Лупова / © ТСН

В сезон повышенной активности клещей Татьяна и сама пользуется специальными спреями, которые отпугивают паразитов. Приобрела их и для всех членов своей семьи, потому что знает — какими могут быть последствия от укуса этого кропопыхателя.

Клещевой энцефалит — неизлечим. Воспаление головного мозга, что может привести к параличу и даже смерти пациента.

«Она действительно опасна именно тем, что мы не имеем никакой возможности повлиять на течение болезни, у нас нет от нее лечения. Однако, от энцефалита есть вакцина», — говорит врач-инфекционист Ирина Красько.

По данным Центра общественного здоровья, в Украине в прошлом году зафиксировали четыре случая клещевого энцефалита. Всего в 2024 году из-за укусов клещей в больницу обращалось более 14 тысяч человек. И 5 тысяч пациентов — были инфицированы так называемой болезнью Лайма.

Дата публикации 13:53, 21.04.25 Количество просмотров 6 Клещи активизировались! Паразиты-кровопивцы – предвестники беды! Осторожно

«Начинается все с пятна на теле. Иногда могут быть ощущение недомогания. Дискомфорт по ходу нерва. К примеру, у нас болит спина. Резко заболела спина. Или боль по ходу руки, какие-то подергивания или покалывание мы чувствуем. Из такого известного — паралич лицевого нерва», — говорит врач-инфекционист Ирина Красько.

Болезнь лайма — излечимая. Главное — вовремя диагностировать недуг и начать лечение Ведь проявиться болезнь может даже через несколько лет после укуса клеща.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: