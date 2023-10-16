Медики предупредили об опасных вирусных болезнях в Украине: как уберечься

В Украине начался новый эпидемический сезон. Пока специалисты не делают прогнозов относительно того, каким он будет, однако считают, что будет циркулировать сразу несколько штаммов гриппа.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

В Украине на прошлой неделе из-за коронавируса умерло 18 человек

В Украине только на прошлой неделе уже зафиксировали 119 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. И среди них 5 тысяч – это COVID-19. Первые пациенты с таким диагнозом в столичной больнице начали появляться еще в середине сентября.

"Как правило, это не крайне тяжелые случаи. У большинства это люди в возрасте, молодых мало. Есть единичные случаи и тяжелого течения, но, как правило, это течение тяжелое за счет сопутствующей патологии или острое нарушение мозгового кровообращения или какие-либо другие заболевания", — говорит заведующая инфекционным отделением четвертой больницы Киева Наталья Ролец.

В Украину возвращается коронавирус. / Фото: Associated Press

Крайне мало сейчас и кислородзависимых. Но в то же время с ростом числа больных — увеличилось и количество летальных исходов. На прошлой неделе в из-за коронавируса умерло 18 украинцев. В основном это люди старшего возраста, которые имели сопутствующие хронические заболевания. И именно среди них – наименьший процент вакцинированных.

"Ситуация с охватом этой группы, и именно в сельской местности, желает лучшего. То есть там гораздо меньше, чем 40%. Сравнивая, например, статистику, которую мы имеем из стран Евросообщества. Дания, Португалия, Испания, для примера — там более 95 % имеют первичную вакцинацию с первым бустером и уже получили свой второй бустер — где-то под 70%", — говорит глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

Федор Лапий

По последним рекомендациям врачей, полный курс прививки состоит из двух доз вакцины или одной, если это "Джонсон", и первого бустера. Людям старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и беременным — рекомендуют уколоть дополнительный бустер.

Сколько в Украине вакцинировано

Но ситуация с вакцинацией такова: одну дозу вакцины в Украине получили 16,5 миллионов человек. Около 900 тысяч не дошли до пунктов вакцинации по другу. Более 12 миллионов не укололи первую бустерную. То есть полный курс вакцинации имеют немногие - более 3 миллионов украинцев.

"Я в числе последних. Хоть и две недели назад неожиданно для самой себя получила положительный тест на COVID. Делать его я пришла без всякого симптома, но как контактное лицо. Быть вакцинированным — не равно быть абсолютно защищенным. Но вот такое бессимптомное течение, как у меня, легко ли — гарантирует. И это уже научно доказано", — говорит корреспондентка ТСН Инна Лебеденко.

Тем, кто пропустил прививку – рекомендуют это наверстать. Вакцина против коронавируса есть. И ее достаточно. В пунктах прививок уже отмечают увеличение количества желающих.

Какая ситуация с гриппом в Украине

Появляется в аптеках уже и вакцина против гриппа – корейского и французского производителей. Сейчас, подчеркивают врачи, лучшее время для иммунизации. Потому что эпидсезон только начался. А грипп уже начал циркулировать в Украине. Первые случаи зарегистрировали в Ивано-Франковской области. Когда же будет пик – в Центре общественного здоровья с уверенностью сказать не готовы.

"Обычно вирусы гриппа вызывают такой значительный рост заболеваемости после Нового года. Это вот и вторая волна заболеваемости. Есть одна осенью и одна зимой. Но опять же — это было до пандемии. То есть эта тенденция сохранялась из года в год до пандемии", – говорит заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Оксана Кошалко.

Но вероятнее всего, говорят, все будет происходить циклически. Десять недель подъем – спад – и дальше снова подъем. А поскольку грипп и коронавирус распространяются в одинаковых условиях, то и будут циркулировать снова одновременно.

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Напомним, медики предупредили о вспышке "верблюжьего гриппа".

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