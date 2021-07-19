Медики рассказали о состоянии 9 госпитализированных выживших в аварии легковушки на Волыни

Медики рассказали о состоянии 9 госпитализированных выживших в аварии легковушки на Волыни

Как удалось выяснить ТСН — это возвращалось с отдыха три семьи.

В Луцке спасают жизни семилетнего мальчика, который с 5 взрослыми и еще шестью детьми попал в крупное ДТП на Волыни. Там водитель умудрился посадить в легковушку 11 пассажиров, среди них — семеро детей. Автомобиль врезался в дерево — трое погибли. Остальных пассажиров доставили в больницу.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Анна Махно.

Большинство пострадавших доставили в Гороховскую больницу. В реанимации находятся двое взрослых, их прооперировали. У них состояние тяжелое, рассказали нам медики. Также в это медучреждение госпитализированы четверо детей — двум из них по десять лет, одна девочка-восьми летняя. Среди пострадавших и двухлетний малыш.

«Состояние средней тяжести, переломы и сочетанные травмы мягких тканей различной локализации и маленький ребенок двухлетнего возраста в детском отделении, первое, что у ребенка было — травматический шок», — рассказывают врачи.

Сейчас из травматического шока ребенка вывели, его состояние близкое к удовлетворительному. В тяжелом состоянии сейчас в областной больнице 7-летний мальчик. Ему сейчас спасают жизни медики. «Закрытая черепно-мозговая травма, закрытая травма органов грудной полости, ушиб легких, множественные переломы ребер. Множественные переломы костей таза и множественные переломы нижних конечностей», — уточнил медицинский директор по хирургической работе Волынской областной детской больницы Игорь Дородных.

Также в областной больнице еще один восьмилетний мальчик с черепо-мозговой травмой.

Новости Украины: врачи спасают 7-летнего мальчика, который попал в ДТП на Волыни

Всего в машине ехали 12 человек — семеро из них дети. По информации полиции, водитель вероятно не справился с управлением при наличии на скорости въехал в дерево. 30-летний водитель как и на 5 лет старше пассажирка — погибли на месте. 4-летняя девочка умерла уже в реанимации.

«Полиция установила, что возвращались они с отдыха перед началом бури, поэтому водитель хотел забрать как более людей, чтобы никто не пострадал в результате бури», — говорят в полиции.

Как удалось выяснить ТСН — это возвращалось с отдыха три семьи. Домой они не доехали считанные километры.

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