Медики рассказали о состоянии брошенного на лестнице колледжа во Львовской области младенца

Девочка поступила в больницу с температурой 34 градуса.

Во Львовской области разыскивают мать, которая покинула новорожденного младенца на лестнице колледжа в Новом Роздоле. Девочку, завернутую в платок, утром нашел охранник учебного заведения. И сразу же позвал на помощь работниц колледжа.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Голосистая, а основное - здоровая, ей только вторые сутки от рождения. И это чудо, что ее не пришлось спасать от переохлаждения, говорят медики. Завернутого в один платок младенца нашли на бетонной лестнице колледжа. «Убирала я, в конец пошла бутылки собирать, лежал узелок и был накрыт. Я думала, что это какая кошка или собака», — говорит уборщица Анна.

Анна крикнула охранника, чтобы тот посмотрел, что в узелке. Когда Михаил развернул платок — был шокирован. «Я отворачиваю, а то дитя. Аж мной подбросило вверх. Быстро внутрь побежал за ними, сказал берите шарфики, что у вас есть и побежали сюда, взяли ребенка», — рассказывает охранник колледжа Михаил.

Это было морозное утро, сколько на холодной лестнице пролежал младенец, работники колледжа не знали. Пока одни вызвали скорую, другие бросились отогревать ребенка.

«Взяли свитера, потому что не было во что укутать, ребенок голенький почти, лежал на бетоне в платке. И занесли туда, наши бухгалтера говорят, идите к нам, у нас теплее», – рассказывают работники.

У обогревателя и держали новорожденную девочку до приезда медиков. Малыша забрали на обследование в детскую больницу.

Ребенок разве что немного замерз, но жизни угрозы нет, говорят врачи. «К нам в учреждение привезли ориентировочно к часу времени от рождения, судя по тому, какое оно было – мокрая, свежая кровь. Температура ребенка была 34,3, но активное, кричало, розовое», – говорит заведующая родильным отделением Галина Лесюк.

Сейчас полиция разыскивает мать ребенка. За то, что оставила малыша в опасности, женщине грозит 3 года за решеткой. Следователи просят откликнуться на всех, кто имеет любую полезную информацию.

«Проводились поквартирные обходы в ближайших домах, проверяются аптеки. Кроме этого установлены находящиеся на учете женщины, все были проверены. Наверное, она где-то поблизости родила и первое было куда принести, там нелюдное место, и все оставила», — сообщают в полиции.

Тем временем судьбой малышки проникся чуть ли не весь город. «Несут очень много – памперсы, салфетки, влажные, сухие, одежды очень много, очень всем спасибо и уже даже не нужно», – говорит детская медсестра.

"Был телефонный звонок, люди спрашивали, как можно быть первыми на усыновление", — добавляет заведующая.

Как чувствует себя младенец, которого бросили на лестнице колледжа в Новом Роздоле | Новости Украины

В больницу к ребенку наведывается и нашедший его охранник. Даже имя малышке дал – Анечка.

Это не первый подброшенный в Новом Роздоле ребенок. Три года назад новорожденную девочку обнаружили у дверей квартиры в многоэтажке. Малыша удочерили. Сейчас, надеются медики, у ребенка тоже скоро появятся приемные родители. Если, конечно, мать не вернется за ней.

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