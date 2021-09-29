Медики рассказали о состоянии детей из детдома в Луцке, которые подхватили коронавирус

Медики рассказали о состоянии детей из детдома в Луцке, которые подхватили коронавирус

Заболели также 5 человек из персонала.

Вспышка коронавируса в детском доме в Луцке. Там заболела половина воспитанников.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Семнадцать детей и воспитательницу доставили в инфекционную больницу. Их состояние, по словам медиков, удовлетворительное. Двум госпитализированным — менее года, остальным больным — до трех.

Коронавирус целом подтвердили у пяти работников заведения. Все они не были привиты от коронавируса. Это няни и воспитатели, пока они лечатся дома. «Состояние детей стабильное, без ухудшения. Остаются у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей степени проявления ОРВИ, то есть насморк, покашливание, температуры нет ни у кого», — сообщает заведующая отделением Волынской областной инфекционной больницы Ирина Капустина.

Первый случай коронавируса в одной из работниц детдома обнаружили еще в конце прошлой недели. После того начали массово тестировать всех: и взрослых, и детей. Всего в детдоме вакцинировано менее половины работников.

«Люди, у которых отрицательный ПЦР-тест, сейчас проходят вакцинацию. Я думаю, что до конца недели мы достигнем даже 80 процентов. Заболели люди, которые не были вакцинированы», — уверяет и.о. директора Волынского специализированного дома ребенка Виктор Максимюк.

Новости Украины: вспышка коронавируса в детдоме Луцке - 18 человек доставили в инфекционную больницу

Напомним, что в Украине растет количество больных коронавирусной инфекции. Ученые прогнозируют более 10000 случаев инфицирования в день в ближайшее время.

Также добавляют, что каждый третий переболевший коронавирусом может испытывать по крайней мере один симптом "длительного COVID-19". В группе риска прежде всего женщины и госпитализированы пациенты.

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