Медики рассказали о состоянии мужчины, на которого напала пантера в экопарке под Полтавой

Медики рассказали о состоянии мужчины, на которого напала пантера в экопарке под Полтавой

Полиция выясняет, почему человек, который якобы в заведении не работает, пошел в клетку с хищником.

33-летний мужчина, которого покусала пантера в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни нет. Нападение хищника на человека произошел в частном зоопарке в селе Ковалевка под Полтавой.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Известно, что пантера напала на мужчину со спины, когда тот зашел к ней в клетку, чтобы покормить. Свидетели услышали крики, когда подбежали — пантера сидела у мужчины на плечах, сам он был окровавленный. На помощь сразу бросились работники зоопарка и несколько посетителей. Хищника отогнали палками. «Он был в клетке, он кормил ее и она напала. Он очень кричал, а она сидела у него на плечах и в пасти держала верхушку его головы. И когда я уже подходила к нему и он сидел под сарайчиком, возле него были работники того парке», — рассказывает очевидец.

Скорая доставила раненого в реанимацию областной больницы, там его прооперировали. В полиции говорят: пострадавший не работает в зоопарке. Сейчас выясняют, как он оказался в клетке с пантерой. И готовятся открыть уголовное производство по факту нарушения правил охраны труда администрацией частного экопарка.

«Это нарушение требований законодательства об охране труда и в рамках этого уголовного производства будем выяснять, почему так произошло, что лицо, что якобы не имеет отношения к этому зоопарку, могла свободно попасть к зверю», — рассказывает пресс-секретарь полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Новости Украины: в каком состоянии находится мужчина, которого покусала пантера в частном зоопарке

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