Медики рассказали о состоянии пассажиров, выживших в аварии маршрутки с легковушкой в Тернопольской области

Накануне в больницу попали 7 человек, но двоих спасти не удалось.

Два человека умерли в больнице после столкновения рейсового микроавтобуса и легковушки в Тернопольской области. Еще трое остаются под наблюдением медиков.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

ДТП произошло накануне вечером, когда бусик, направлявшийся из Тернополя в Кременец, не разминулся с "Фольксвагеном". В результате аварии травмировались девять человек, семерых из них госпитализировали с разными травмами в городскую больницу скорой помощи. Двое – водитель и пассажирка микроавтобуса – были самыми тяжелыми и медикам не удалось их спасти. Два человека медики отпустили домой.

И сейчас под наблюдением врачей остаются трое травмированных – это три женщины – две пассажирки автобуса и пассажирка авто. Все трое в тяжелом состоянии, по словам медиков, у них множественные травмы, но угроза жизни миновала.

ДТП произошло возле села Лозовая, рейсовый автобус направлялся из Тернополя в Кременец. И с легковушкой столкнулся лбом в лоб. До этого времени даже предварительно полицейские не могут сказать, кто именно выехал на встречную и спровоцировал аварию, будь то водитель буса или легковой автомобиль. Ведь показания пассажиров различаются — одни говорят легковушка выехала на встречную, другие — наоборот, утверждают, что автобус.

Всего в пассажирском бусе ехало восемь пассажиров. Главный удар пришелся на водителя и пассажиров на передних сиденьях.

Водитель легкового автомобиля выжил. Более того, получил только незначительные травы и не был госпитализирован. Уже известно, что оба водителя были трезвыми. А микроавтобус был переоборудован с грузового в пассажирский.

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