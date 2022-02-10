Медики рассказали о состоянии рабочего, выпавшего из автовышки после столкновения с грузовиком в Днепре

Медики рассказали о состоянии рабочего, выпавшего из автовышки после столкновения с грузовиком в Днепре

Полиция опросил 32-летнего водителя грузовика, зацепившего автовышку.

Чуть не закончилась трагедией авария в Днепре — там грузовик задел вышку коммунальной машины, два человека выпали из корзины. Этот момент зафиксировали камеры слежения.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

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На кадрах, которые могут шокировать, зафиксировано, как на набережной едет грузовик. У обочины стоит вышка коммунальщиков, как раз менявших светильники на столбах. Грузовик толкает вышку с людьми. Они выпадают из десятиметровой высоты. Одного спас ремень безопасности. А вот другой – упал прямо на землю. Сейчас 38-летний мужчина жив, однако в тяжелом состоянии в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Его коллега — старший на два года — отделался ушибом и сильным испугом.

Руководитель частной компании, выполнявшей замену светильников по заказу горсвета, уже заявил, пояс у более пострадавшего рабочего был, но не выдержал стремительного толчка. Сам пострадавший не в состоянии давать объяснения сейчас. Он до сих пор без сознания.

«Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, многочисленные переломы костей лицевого скелета, перелом костей предплечья, запястья, надколенника, костей обеих стоп», — говорят в больнице.

Полиция опросил 32-летнего водителя грузовика, зацепившего автовышку. Копы говорят, он за рулем был трезв. Вероятно, не учел габариты кузова, потому что именно им, а не кабиной, врезался в вышку. Полиция говорит, что все нужные предупредительные знаки о работах коммунальщиков на дороге были.

Новости Днепра: коммунальщики выпали из корзины – в каком состоянии пострадавшие и какие причины аварии

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