Медики рассказали о состоянии женщины, которую трижды переехал обиженный любимый на окраине Днепра

Женщину снова прооперировали.

Вышла из комы после страшной аварии. В Днепре очнулась женщина, которую в начале месяца трижды переехал на машине ее бывший муж. Травмы были такие тяжелые, что врачи воздерживались от любых прогнозов. Но сейчас пациентка уже самостоятельно дышит и в сознании.

Об этом говорится в сюжете ТСН Антон Мачула.

Чтобы 44-летняя Виктория смогла дышать без помощи, боролись сразу 3 бригады врачей: анестезиолог, хирурги и травматологи. Несколько недель женщина провела в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние ее было очень тяжелое. «Многочасовые вмешательства были проведены в день госпитализации по неотложным показаниям. А вчера, когда состояние ее стабилизировалось уже врачи-травматологи прооперировали ей перелом плечевой кости», — сообщил заместитель медицинского директора по предоставлению экстренной медицинской помощи ОКБ им. Мечникова Александр Толубаев.

Женщина попала в больницу в начале июля. Ее сбила легковушка на окраине Днепра, протащила по асфальту несколько метров, сдала назад и снова переехала. Свидетели аварии говорят, водитель целенаправленно пытался убить Викторию.

В больницу женщину доставили уже в состоянии комы. «У нее была тяжелая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки с переломом нескольких ребер, пневметорекс, травма брюшной полости с разрывом печени», — добавляют врачи.

Между тем полиция разыскала машину, которая исчезла сразу после наезда. Ее нашли в двух кварталах — с окровавленным колесом и следами от удара на капоте. Обидчика правоохранители разыскали через 2 суток и выяснили, что за неделю до этого он рассорился с потерпевшей.

Новости Украины: в Днепре очнулась женщина, которую трижды переехал на машине ее бывший муж

«К указанному преступлению причастен 47-летний бывший сожитель женщины. 8 июля Индустриальный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога», — рассказали в полиции.

Известно, что задержанный уже был ранее судим. За покушение на убийство ему грозит 15 лет заключения. Сама же Виктория в больнице задержится еще надолго. Ведь кроме физической, у женщины еще и сильная психологическая травма. Поэтому впереди у нее длительная реабилитация.

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