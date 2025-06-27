Медики спасли тяжелораненого воина, который наступил на мину: он рассказал свою историю

Военный Евгений / © ТСН

Реклама

В Днепре спасли тяжелораненого бойца, который наступил на мину. Евгений по кличке «Лесник» потерял обе ноги. Спасли побратими, которые наложили турникеты и быстро эвакуировали. Несмотря на высокую ампутацию, Евгений не падает духом. И в больнице Днепра заряжает позитивом соседей по палате и врачей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Евгений не выпускает из рук книги. Уже узнал о способах вражеской дезинформации, теперь вот читает о футболе. Говорит наконец имеет для этого время, жаль что такой ценой.

Реклама

Это, говорит, помогает отвлечься и не прокручивать в голове день, когда наступил на вражескую мину. Спас побратим, который быстро наложил турникеты и вызвал эвакуацию.

«У стабпункта ему ампутировали конечности, к нам поступил с большой кровопотерей, но в это время он не потерял сознание, он бодрился, все время шутил», — говорит медик.

Свое ранение Евгений получил всего несколько дней назад, но уже пережил две операции. Впереди длительное лечение и протезирование. Однако врачи, говорят, таких положительных пациентов еще поискать. Все тело бойца покрыто ранами. Взрывом повредило малейшие сосуды. И хотя ближайшие месяцы Евгений проведет в больницах, уже начал составлять планы на будущее

«Встать на ноги и что-то работать», — говорит Евгений.

Реклама

Мужчина — строитель по специальности, поэтому благодарит Бога, что сохранил руки. Говорит работать сможет и на протезах. поэтому с наступлением мира возьмется восстанавливать страну.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 16:00 НОВОСТИ 27 ИЮНЯ. ЭКСТРЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ УМЕРОВА! Ужасы в ИРАНЕ и удар по САМАРУ!