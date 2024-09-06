Медики танцевали на столах: скандал в Ровно получил неожиданное продолжение

В Ровно скандал с медиками противоопухолевого центра набирает обороты. Видео, как врачи после научной конференции устроили себе фуршет с весельем попало в интернет и вызвало волну негодования. Сразу отреагировали и чиновники. Теперь выясняют случайно ли за государственные деньги так резонансно погуляли медики.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

В Ровно местные медики после научной конференции устроили громкие застолья с танцами на столах. Жители Ровно сразу вспыхнули возмущением из-за этого инцидента.

"Мы должны помнить, где мы живем, в какое время", — говорит ровенская журналистка Ольга Пидгорецкая.

Именно ровенская журналистка Ольга Пидгородецкая и выложила эти кадры в соцсети. Сама была ошеломлена увиденным.

"Видео я получила от своего источника и он был возмущен той ситуации, которая происходила на этой фуршетной части после конференции", — говорит она.

Ольга Пидгородецкая

Отснятое стало вирусным. Его активно начали комментировать. Кто-то медиков осуждал, кто-то защищал, что имеют право на отдых, ведь работа у них сверхсложная. Увидели кадры и в военной администрации.

"Не в период войны должны быть такие публичные отдыха людей, работающих на государственных должностях", – говорит глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Руководителя противоопухолевого центра Григория Максимака позвали на разговор. Тот заявил, что берет на себя ответственность и увольняется вместе с 4 заместителями.

Сейчас экс-директора центра в кабинете не застать. Нелегко найти и тех работников медучреждения, которые посещали фуршет.

На Сергея Михайловского возложили обязанности руководителя центра. Сам он ни на конференции, ни на фуршете, говорит, не был. Только вышел из отпуска.

Сергей Михайловский

"Я согласился временно возглавить это заведение. Ну от таких предложений отказываться не подходит", — говорит он.

На самом деле, говорит, конференция была важна, ее проводят каждый год. А вот за какие деньги организовывали нынешний, говорит, не знает. Это интересует и военную администрацию.

"Сумма, которая была использована онкодиспансером, если я не ошибаюсь 81 тысяча 700 гривен. Она была использована на аренду определенной звуковой аппаратуры, или это имеет отношение к тому, что было после по состоянию на данный момент я еще не готов сказать", — говорит председатель ОВА Александр Коваль.

Сейчас проверяют, сколько денег и из каких источников было использовано на такой фуршет. Если выявят нецелевой расход государственных средств, говорят, только увольнениями все не закончится.

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