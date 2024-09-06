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Медики танцевали на столах: скандал в Ровно получил неожиданное продолжение

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Медики танцевали на столах: скандал в Ровно получил неожиданное продолжение

Ровенских медиков обвинили в громких празднованиях

Власти устанавливают, за чей счет был организован фуршет.

В Ровно скандал с медиками противоопухолевого центра набирает обороты. Видео, как врачи после научной конференции устроили себе фуршет с весельем попало в интернет и вызвало волну негодования. Сразу отреагировали и чиновники. Теперь выясняют случайно ли за государственные деньги так резонансно погуляли медики.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

В Ровно местные медики после научной конференции устроили громкие застолья с танцами на столах. Жители Ровно сразу вспыхнули возмущением из-за этого инцидента.

"Мы должны помнить, где мы живем, в какое время", — говорит ровенская журналистка Ольга Пидгорецкая.

Именно ровенская журналистка Ольга Пидгородецкая и выложила эти кадры в соцсети. Сама была ошеломлена увиденным.

"Видео я получила от своего источника и он был возмущен той ситуации, которая происходила на этой фуршетной части после конференции", — говорит она.

Ольга Пидгородецкая / ©
Ольга Пидгородецкая

Отснятое стало вирусным. Его активно начали комментировать. Кто-то медиков осуждал, кто-то защищал, что имеют право на отдых, ведь работа у них сверхсложная. Увидели кадры и в военной администрации.

"Не в период войны должны быть такие публичные отдыха людей, работающих на государственных должностях", – говорит глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

Руководителя противоопухолевого центра Григория Максимака позвали на разговор. Тот заявил, что берет на себя ответственность и увольняется вместе с 4 заместителями.

Сейчас экс-директора центра в кабинете не застать. Нелегко найти и тех работников медучреждения, которые посещали фуршет.

На Сергея Михайловского возложили обязанности руководителя центра. Сам он ни на конференции, ни на фуршете, говорит, не был. Только вышел из отпуска.

Сергей Михайловский / ©
Сергей Михайловский

"Я согласился временно возглавить это заведение. Ну от таких предложений отказываться не подходит", — говорит он.

На самом деле, говорит, конференция была важна, ее проводят каждый год. А вот за какие деньги организовывали нынешний, говорит, не знает. Это интересует и военную администрацию.

"Сумма, которая была использована онкодиспансером, если я не ошибаюсь 81 тысяча 700 гривен. Она была использована на аренду определенной звуковой аппаратуры, или это имеет отношение к тому, что было после по состоянию на данный момент я еще не готов сказать", — говорит председатель ОВА Александр Коваль.

Сейчас проверяют, сколько денег и из каких источников было использовано на такой фуршет. Если выявят нецелевой расход государственных средств, говорят, только увольнениями все не закончится.

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