Медики выносили больных с горящей COVID-реанимацией: детали смертельного пожара на Прикарпатье

В эту ужасную ночь умерли четыре человека, трое медиков госпитализированы, двое из них - в критическом состоянии, за их жизнь борются их коллеги — врачи из другого медучреждения.

В Косовской районной больнице в Ивано-Франковской области, где принимают больных COVID-19, в одной из палат интенсивной терапии возник пожар. Сообщения о возгорании спасатели получили во вторник, 28 декабря, в 21:22. Хотя огонь удалось потушить довольно быстро, за 20 минут с момента обращения к спасателям, но все же избежать жертв не удалось.

ТСН.ua рассказывает детали этого ужасного пожара.

Четверо погибших

Пожар возник в палате реанимационного отделения на первом этаже четырехэтажного здания больницы. Огонь раскинулся на 55 кв. м. В палате в этот момент находились 7 больных. Трех медиков успели вынести.

До прибытия первых подразделений пожарных персонал больницы эвакуировал 12 больных. Еще трех пациентов уже из соседней палаты спасли чрезвычайники.

УГСЧС в Ивано-Франковской области

На месте пожара обнаружили тела двух человек — 76-летней женщины и 79-летнего мужчины. В морге, по данным медиков, находятся еще тела двух человек, причина их смерти устанавливается. По предварительным данным, среди четырех погибших — один человек умер в результате коронавирусной болезни. Об этом сообщили в полиции и в Ивано-Франковской ОГА.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Трех медиков с ожогами госпитализировали, двое – в критическом состоянии

В результате пожара получили ожоги еще трое работников больницы. Их госпитализировали в областную больницу в Ивано-Франковске, двое из них — в критическом состоянии.

46-летняя женщина – самая тяжелая. У нее 90% ожогов. Состояние критически тяжелое. Она – на искусственной вентиляции легких. Врачи говорят: шансы выжить у нее минимальны.

Другой пострадавшей – 58 лет. У нее 60% ожогов тела. Состояние тяжелое, но стабильное. Сейчас рассматривают возможность ее переправки на лечение в Киев.

И еще один пострадавший медик – мужчина. Его жизни, говорят в больнице, нет угрозы. Его тело обожжено на 20%.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

В управлении гражданской защиты ОГА утром 29 декабря сообщили, что в результате пожара получили травмы четыре человека в возрасте 58, 36, 67 и 51 года.

Причины пожара

Всю ночь на месте работали спасатели, 8 бригад экстренной медицинской помощи и полиция.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Сейчас эксперты устанавливают причину возгорания. Среди версий, в частности, называют неисправность кислородной аппаратуры или посторонний занос огня. Следователи по окончании осмотра места происшествия будут решать вопрос об открытии уголовного производства.

В Косовской райбольнице погибли четыре человека из-за пожара | Новости Украины

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