Медики вытащили 10-сантиметровый гвоздь из головного мозга украинского защитника: невероятная история спасения

Медики в Днепре спасли 24-летнего военного, в головном мозге которого застрял гвоздь. Они рассказали, как это происходило.

В Днепре медики 5 часов удаляли 10-сантиметровый гвоздь из головного мозга украинского военного. Боец уже разговаривает и даже шутит. А вот врачи уверены: этот случай войдет в мировые медицинские учебники. Ведь выживание после такого ранения можно считать чудом.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Металлический штырь прямо из головного мозга доставали несколько бригад хирургов, чтобы 24-летний Валерий смог жить дальше. Он был на позициях на Покровском направлении, где враг стоит за несколько домов, вспоминает Валерий. Начался минометный обстрел. С гвоздем в голове, о котором не догадывался, еще и прошел восемь километров до точки эвакуации.

Он пошел добровольцем в армию в начале 2023 года - оператор установок из Кременчуга стал старшим стрелком. С тех пор был в самых горячих точках - Угледар, Херсон и Покровское направление. Но что получит настолько необычное ранение, и представить не мог.

Валерий

"Этот гвоздь, такое впечатление, что он не острым своим концом зашел в мозг, а наоборот. Здесь, где должен быть шляпка, дошел в мозг. И здесь есть такие насечки. И когда оно заходит, его назад уже не вытащишь", - говорит медик.

Задача крайне непростая – признают врачи. К этой операции готовились вместе нейрохирурги и челюстно-лицевые. Гвоздь нужно было получить так, чтобы не повредить сосуды мозга и не нанести дополнительных поражений.

"Тянуть его вверх нельзя, потому что он как раз варился в мозг, мы не можем так мозг убрать. Вытаскивать снизу тоже тяжело. Его не видно было. Он зашел под кожу. Маленькое утро у нижней челюсти. Его не видно было наружу, чтобы его можно было чем-то захватить", - говорит медик.

Операция длилась пять часов. Под микроскопом гвоздь вытаскивали миллиметр за миллиметром.

Валерий уже скоро восстанавливается после операции. Разве один глаз не видит, потому что гвоздь повредил верхушку орбиты. Но военный не унывает. Он ждет, когда медики отпустят его домой, чтобы поиграть с трехлетней дочерью, которая так сильно ждет отца.

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