Медик рассказала правду о первых днях войны в Мариуполе: "Понимали, что нас берут в кольцо"

Мы все прекрасно понимали с каждым днем, что нас все больше и больше берут в кольцо в Мариуполе, но старались не паниковать.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказала старший боевой медик 36-й отдельной бригады морской пехоты Руслана Нуца.

“Даже мама звонила по телефону, спрашивала что там, как там. Я говорю: "Мам, все хорошо, мы держимся, скоро вернусь домой". Но сама я уже понимала, что нет, я не вернусь домой, я останусь в Мариуполе. Я помню, брату своему написала, что есть один процент из ста, что я вернусь живой домой. Я ему уже говорила, что ты будешь старшим в семье, береги маму, заботься о нашей семье. Он говорил: "Нет, все будет хорошо", — вспоминает медик.

Руслана говорит, что была полностью уверена, что хорошо уже никогда не будет.

"Но однажды я вошла в тот один процент. Когда я вернулась домой, он мне эти слова сказал. Я благодарю Бога за то, что я дома, что я снова увидела маму. Она меня держала в том плену, не давала приходить в упадок духом — мама и брат", — рассказала Руслана.

Руслана Нуццо / Фото: ТСН.ua

Она говорит, что раненых было так много, что запомнить их было невозможно.

“Я помню некоторые моменты – первый мой раненый, но он был еще до полномасштабки. Это был мой знакомый, как оказалось. Мы вместе проходили курс молодого бойца... Каждый день было по 10, могло быть и больше раненых, и оно как конвейер — один за другим. Одному оказал помощь там уже новый. Что могли мы делали, а дальше уже был госпиталь", – рассказала медик.

По словам Русланы, в их бункере была не только 36-я бригада, а еще мариупольский 555-й госпиталь, Нацгвардия, полиция, и 56-я бригада и 17-я танковая.

“Хотя мы все прекрасно понимали всю ситуацию, но между собой мы не говорили о том, что все погибнем, все так плохо. Нет, наоборот, мы шутили, смеялись, поддерживали друг друга, пытались как-то отвлечься и не думать, где мы сейчас действительно находимся. Говорить на какие-нибудь совсем другие темы. Были моменты, когда общаешься, и действительно забываешь, где ты на самом деле. А когда рядом где-то прилетает, ты так резко из состояния покоя уходишь и снова понимаешь, где ты", – говорит Руслана.

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