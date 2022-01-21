Медиков переводят на ставки вместо повышения зарплат: в Минздраве объяснили, что делать

Медиков переводят на ставки вместо повышения зарплат: в Минздраве объяснили, что делать

Ляшко отреагировал на инцидент.

Медикам, которым в Украине после поднятия минималки переводят на полставки, Минздрав советует обращаться на горячую линию. Она должна заработать в ближайшее время.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал во время встречи с журналистами, передает ТСН.ua.

"Со следующей недели мы анонсируем запуск горячей линии по выплате заработной платы медицинских работников. Каждый случай будет рассматриваться. Если у врача первичного звена свыше 70% подписанных деклараций от нормативного, он получает 20 тысяч. Если у них по 300-400 деклараций вместо 1800, нельзя им платить такую же зарплату...", – сказал Ляшко.

В то же время глава Минздрава выразил уверенность, что коммунальные учреждения способны выплачивать своим медработникам зарплату в 13-20 тыс. грн.

"У них финансов, чтобы платить зарплату в 13-20 тыс. грн, хватает", – указал Ляшко.

Напомним, с 1 января установлен уровень минимальной заработной платы в государственных и коммунальных медицинских учреждениях на уровне 20 тыс. грн для врачей и 13,5 тыс. грн. для среднего медицинского персонала.

Впрочем, некоторые руководители коммунальных учреждений начали переводить своих работников на полставки, объясняя это якобы отсутствием средств.

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