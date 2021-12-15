Медику элитного роддома в Киеве избрали меру пресечения за смерть младенца

Акушер-гинеколог Николай Коваленко вины не признает.

Два месяца без выезда за пределы Киева — врача, подозреваемого в несвоевременном назначении кесарева, повлекшего смерть младенца, избрали меру пресечения.

ТСН рассказывала о трагедии в частном роддоме неподалеку от столицы. Девочка там родилась уже с мертвым мозгом и провела в коме два месяца – и до родов, и после родителей убеждали, что все хорошо.

За сопровождение беременности семья отдала сто тысяч гривен. Судмедэксперты установили, что роженице потребовалось срочное кесарево сечение, на мониторах было видно сразу после прибытия в частную больницу. Ей это сделали позже более чем на час.

Акушер-гинеколог Николай Коваленко вины не признает. Сегодня суд обязал его оставаться в столице и запретил общаться со свидетелями – пока продолжается рассмотрение дела.

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