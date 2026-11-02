Медицинский туризм во время войны: почему иностранцы едут в Киев на чрезвычайно сложные операции на сердце

Медицинский туризм в Киеве

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В столичном Центре кардиологии и кардиохирургии с 2022 года провели почти сотню операций пациентам из других стран. Они добираются по несколько суток на различных видах транспорта, переживают российские обстрелы, но идут на риск, чтобы получить медицинскую помощь именно в украинских больницах.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Натальи Ткачук.

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Редкая аномалия и поиск альтернативы искусственному клапану

Ритмично и ровно — так сейчас бьется сердце Вадима Аксентия. Неделю назад он перенес сложную операцию и ради этого приехал в Украину.

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Вадим Аксентий, пациент: «Я приехал из Молдовы. У меня была проблема — врожденный аномалия сердца, двустворчатый клапан».

Аортальный клапан буквально закачивает кровь в сердце. Обычно он имеет три створки, но у Вадима врожденная аномалия — его аортальный клапан двустворчатый. Об этой патологии мужчина узнал только в 23 года, когда впервые почувствовал дискомфорт.

Вадим Аксентий, пациент: «Из-за небольшой физической нагрузки я почувствовал легкое недомогание в груди и спине. И оно продолжалось несколько дней. Я решил пойти к врачу и проконсультироваться. И тогда случайно узнал о своей проблеме с клапаном».

Эта особенность встречается примерно у одного человека из ста на планете. Большинство людей с двустворчатым клапаном живут, не испытывая никаких симптомов, но со временем этот клапан может сужаться или плохо закрываться, что создает дополнительную нагрузку на сердце.

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Эльшад Байрамов, врач-хирург сердечно-сосудистый: «Когда появляется, например, одышка, непереносимость физических нагрузок или боль в груди — это может свидетельствовать о том, что в сердце уже есть изменения, и это тревожный звоночек для обращения к врачу».

В течение шести лет Вадим периодически проходил обследование в Кишиневе, и во время одного из плановых УЗИ узнал, что ему уже требуется операция.

Вадим Аксентий, пациент: «По результатам УЗИ мы увидели, что обратный ток слишком сильный, то есть клапан пропускает в обратную сторону. В Молдове мне хотели заменить эти клапаны на механические или биологические. Мне сказали: если во время операции будет видно, что его можно отремонтировать, то отремонтируют, но никто не давал стопроцентной гарантии».

Однако у такой операции есть существенные недостатки. После установки искусственного клапана Вадиму пришлось бы всю жизнь принимать специальные препараты для разжижения крови, а со временем могла бы понадобиться еще одна операция. Поэтому он искал другие варианты и так узнал об украинском Центре кардиохирургии.

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Вадим Аксентий, пациент: «О кардиологическом центре я узнал от своих друзей, которые в конце августа прооперировали здесь своего ребенка. И я решил, что все-таки приеду сюда хотя бы на консультацию… несмотря на обстрелы».

Уникальная 5-часовая операция и быстрая реабилитация

Украинские кардиохирурги проводят операции, позволяющие сохранить собственный клапан. Это чрезвычайно сложное хирургическое вмешательство, в ходе которого поврежденный клапан реконструируют, а не заменяют на искусственный. Именно такую операцию провели и Вадиму — она длилась 5 часов.

Анастасия Грицаюк, кардиолог: «Пациенту была предложена пластическая операция по методу Дэвида, в ходе которой укрепили сам корень аорты, который был расширен, а также провели пластику этих створок. На данный момент у пациента результат операции хороший».

Чтобы сердечная мышца быстрее восстанавливалась после операции, Вадим ежедневно занимается на беговой дорожке под наблюдением реабилитологов.

Кристина Алексеева, заведующая отделением физической и реабилитационной медицины, физиотерапевт: «Все показатели в норме, реабилитация и восстановление проходят довольно быстро. Он молодой, хорошо восстанавливается и отлично переносит нагрузки».

Почему иностранцы выбирают украинскую кардиохирургию во время войны?

Вадим — далеко не первый иностранный пациент, приезжающий в этот центр из-за рубежа. Медицинский туризм в Украину — довольно распространенное явление, говорят врачи.

Аркадий Довгалюк, заведующий отделением хирургии и терапии врожденных пороков сердца и другой патологии, врач-хирург-кардиохирург: «Даже в этот период, когда идет война, пациенты приезжают. Если говорить о пациентах из Молдовы, то начиная с 2022 года было проведено более 160 консультаций и 90 кардиохирургических вмешательств. Больше всего пациентов из Молдовы, но есть и пациенты, которые приезжали из Азербайджана и Казахстана».

И это несмотря на постоянный риск обстрелов. В июле 2024 года детское отделение этого медицинского центра также стало мишенью российских террористов. Тогда российская ракета попала прямо во время операции на сердце 7-месячного ребенка. Взрывной волной были разрушены три операционные и дорогостоящее медицинское оборудование.

Но даже после этого поток пациентов не уменьшился.

Вадим Аксентий, пациент: «Больше всего я переживал из-за операции, чем из-за бомбардировок».

Передовые технологии, квалифицированные специалисты и качественная помощь — вот основные причины, по которым иностранцы, несмотря ни на что, выбирают украинскую медицину. Здесь оперируют как совсем маленьких пациентов в возрасте от одного месяца, так и взрослых.

Уже через несколько месяцев Вадим сможет вернуться к привычной жизни и работе. Он работает дальнобойщиком и говорит, что после завершения реабилитации продолжит выезжать в рейсы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ОПЕРАЦИЯ ПОД ВЗРЫВАМИ: почему иностранцы выбирают медицину в Украине во время войны

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