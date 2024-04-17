Промедление с военной помощью: матери погибших за Украину граждан США выступили в Конгрессе

Дело с оказанием американской помощи Украине может решиться на этой неделе. Спикер Майк Джонсон наконец пообещал поставить его на голосование на этой неделе, правда разделив сенатский законопроект на четыре части, каждая из которых будет голосоваться отдельно, хотя и в одном пакете. Его инициативу сдержанно похвалили в Белом доме, ожидая полных текстов законопроектов. Однопартийцы же спикера Джонсона из республиканской партии вновь заговорили о его отставке.

Об этом говорится в сюжете собкора ТСН в Соединенных Штатах Ольги Кошеленко.

Что известно о военной помощи Украине от США

Ольга Кошеленко отмечает, что эта неделя в Конгрессе наконец может стать переломной. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон наконец пообещал вынести помощь Украине на голосование, правда отделив ее от Израиля и Тайваня. Но после 6 месяцев проволочек и отговорок в конце концов вызывают сдержанный оптимизм.

Полных текстов законопроектов, а их должно быть четыре - о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам нацбезопасности США - пока никто не видел. Джонсон показывал однопартийцам только отрывки.

СМИ о законопроектах о помощи Украине

Но The New York Times пишет - они примерно будут отражать сенатский текст законопроекта, поданный ранее администрацией Байдена. Причина разделения его на части тактическая.

"Он имеет целью свести воедино сложную смесь двухпартийных коалиций и позволить различным фракциям в Палате представителей выразить свое несогласие с частями пакета помощи, не потопив его целиком. И это, в конце концов, позволит получить достаточно поддержки со стороны демократов и центристских республиканцев, чтобы принять закон на фоне сопротивления финансирования Украины со стороны крайне правых республиканцев, а среди левых демократов - неограниченной помощи Израилю", - говорится в материале.

Что говорят в Конгрессе

Проще говоря, противники помощи Украине или Израилю смогут голосовать только за части помощи, которые им по душе. За Украину голосов будет достаточно – определенные конгрессмены-демократы. Если спикер не соскочит в последний момент и сдержит обещание вынести вопрос на голосование до конца недели.

"Я призываю спикера Джонсона не отвлекаться на этой неделе. Многие драматические события разворачиваются вокруг, как вы наверняка слышали. Всегда есть вариант, что все пойдет не так. Это не может произойти снова. Мы уже не раз ехали работать в свои округа на неделю или два, а дело так и не двигалось с места", — говорит конгрессвумен от Демократической партии Сьюзан Уайлд.

"Майк Джонсон может решиться быть Черчилем, а не Чемберленом и созвать голосование на этой неделе. Больше никаких проволочек и оправданий. Сейчас, сейчас, сейчас", — говорит конгрессмен Сет Магазинер.

Джонсону угрожают отставкой

Предложение Джонсона одновременно вызвало противостояние внутри его родной партии. На закрытой встрече республиканцев конгрессмен Масси взвыл — через помощь Украине потребует отставки спикера. За увольнение Джонсона в партии уже два голоса. Остальные республиканцы, осознавая, насколько шатко их большинство, против замены руководства. Сам Джонсон говорит – в отставку добровольно не уйдет и называет себя спикером военного времени.

"Мы живем в чрезвычайное время. В опасное время. Как в мире, так и здесь, дома. Нам нужно стабильное руководство, крепкие руки на руле. Я считаю себя спикером военного времени, в буквальном смысле", — заявил он.

Майк Джонсон. Фото: Х/RepMikeJohnson

Спасти спикера от отставки, если правые республиканцы решатся его торпедировать, могут демократы. И не редкие их голоса уверяют — готовы это сделать. Впервые за многие месяцы инициативу Джонсона сдержанно похвалили в Белом доме. Они еще хотят увидеть полный текст законопроектов, но на первый взгляд инициативы кажутся полезными, сказал советник по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Выступление матерей погибших на войне в Украине американцев

Чтобы надавить законодателей, в Конгресс пригласили матерей погибших в Украине американских добровольцев. С портретами сыновей они пришли напомнить, что их дети положили жизнь за принципы, на которых основаны Соединенные Штаты, и они не имеют права отступать.

"По возвращении домой он планировал работать корпоративным юристом и бороться на внутреннем фронте ради Украины. Он погиб. Но я делаю это за него", — говорит мать погибшего защитника Украины Карла Уэббер.

Напомним, комитет разведки США после секретного брифинга призвал одобрить помощь Украине до конца недели.

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