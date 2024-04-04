Медсестра из "Азовстали" рассказала, что самое страшное в российском плену

Медсестра из "Азовстали" Надежда Ярыш рассказала, что россияне издеваются и пытают украинцев в плену. Кроме побоев, пленные постоянно голодные.

Об этом она рассказала корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

Надежда Ярыш говорит, что оккупанты морят украинцев голодом и держат в маленьком карцере по 10 человек.

"Голод. Ощущение голода. Это самое тяжелое, что там было. Даже то, что нас поместили в карцер. Это такая маленькая комнатка, 6 квадратных метров, в которой большую половину занимает так называемый туалет. И нас там было 10 человек. Я не скажу, что это было трудно. А вот ощущение голода и ощущение, что наверху сейчас пытают наших ребят, которые кричат это было тоже", - вспоминает она.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: В свои 50 ДОБРОВОЛЬНО полетела на окруженную Азовсталь! Интервью с невероятной оптимисткой Надеждой Ярыш

Напомним, боец 3-й штурмовой рассказал о полетах в окруженный Мариуполь и секретную операцию.

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