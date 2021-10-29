"Медсестра сказала — маме осталось два часа, нет кислорода": как семья самостоятельно искала спасательные баллоны

"Медсестра сказала — маме осталось два часа, нет кислорода": как семья самостоятельно искала спасательные баллоны

Перебои с кислородом – по всей стране.

"Ваша мама не доживет до утра – у нас кончился кислород". Такое сообщение получила жительница Краматорска от врачей, куда была госпитализирована ее мама с коронавирусом. Семье пришлось самостоятельно искать баллон с кислородом и доставлять его в больницу. Большинство "ковидных" госпиталей сейчас испытывают нехватку кислорода. В то же время, чтобы вылечить больного с "Дельта"-штаммом, нужно вдвое больше кислорода.

О том, когда перебои с лекарством №1 от "ковида" закончатся в стране — 29 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Виктория вспоминает, как ей позвонили из больницы Торецка, куда ее маму госпитализировали с коронавирусом. Растерянные родственники по всему Донбассе начали искать баллоны. Купили один пустой, заправили у нелегалов, но его хватает больной маме только на 4 часа.

"Позвонила по телефону медсестра и сказала, что опять нет кислорода и маме осталось 2 часа", — рассказывает женщина.

Из-за этих перебоев состояние матери сильно ухудшилось. Она находится в реанимации. Семья смогла взять в аренду 6 баллонов под залог в 15 тысяч гривен. Кислород в сутки обходится в 2 тысячи гривен. Частники сориентировались и заправка одного баллона ежедневно дорожает на 50 гривен. Муж Виктории самостоятельно доставляет баллоны в стационар, где они стоят прямо в коридоре. А мужчина просто дежурит под заведением, чтобы успевать их дозаправлять.

Если они не успеют, их мама задохнется. И в такой ситуации все больные Торецкой больницы Донецкой области.

Следует отметить, что перебои с кислородом – по всей стране. В то же время больные с "Дельтой" в нем нуждаются в разы больше. Вирус быстро поражает большую площадь легких. Кислород – это главное лекарство для "ковидных" больных.

Коронавирус в Украине: когда закончатся перебои с поставками кислорода в больницы

За сутки "ковидные" госпитали Украины потребляют 330 тонн жидкого кислорода и 6800 баллонов. Треть — 130 тонн кислорода из этого объема выпала, из-за того, что на регламентные работы остановились 2 крупнейших производителя кислорода. Это частные предприятия, на которые не влияет государство. Что касается того, почему регламентные работы разворачиваются в разгар пандемии, министр здравоохранения заявил — профилактика нужна, чтобы не было катастрофы.

Вторая причина кислородной недостаточности, говорят на предприятии, которое поставляет кислород в 4 сотни больниц — это то, что масштабы новой волны недооценили ни чиновники, ни врачи, ни производители кислорода, которых в стране не больше 15 и они сейчас работают на пределе своих. возможностей.

Сейчас нехватку кислорода гасят как локальные пожары. Его везут туда, где самая критическая ситуация и это решается в ручном режиме.

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Напомним:

В Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу из- за регламентных работ. Еще у одного производителя в западной Украине возникли технические неисправности.

за регламентных работ. Еще у одного производителя в западной Украине возникли технические неисправности. По словам Ляшко, в медицинских учреждениях в пять-шесть раз больше потребляют кислород, чем раньше. Это связано с тем, что инфицированные "Дельтой" требуют больше кислородной поддержки. Общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 тысяч литров в минуту.

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