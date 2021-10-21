"Медсестры на дежурстве теряют сознание из-за переутомления": что происходит в ковидних больницах

В медицинских учреждениях не хватает работников, а "ковидную" зарплату с надбавкой 300% в этом месяце медики могут не получить.

Самой большой проблемой в украинских больницах, где находятся больные с COVID-19, является недостаточное количество медицинского персонала.

Об этом сообщил 21 октября в эфире программы "Право на власть" на "1 + 1" врач-анестизиолог Раздельнянской центральной районной больницы Иван Черненко.

Практикующий врач утверждает, что самой большой проблемой для качественного противодействия короновирусной инфекции теперь является нехватка медицинских работников — врачей, медицинских сестер и санитарок.

"У нас было весной 40 коек, сейчас — 70 коек [с ковиднимы пациентами], а количество персонала такое же. У меня медсестры на дежурстве сознание теряют из-за переутомления. Две медсестры на 45 человек, половина из которых — тяжелые ", — рассказывал медик, заметив, что в больницах просто" не хватает рук ".

По его словам, весной, когда в больнице был так называемый "ковидний пакет" с НСЗУ, который предусматривает надбавку 300% за работу с пациентами с COVID-19, медсестры в среднем получали 20-23 тысяч гривен, в зависимости от количества дежурств, а санитарки — чуть меньше.

"Сейчас у нас еще не подписан пакет, поэтому, я так думаю, в конце месяца никто зарплату не получит + 300%. У нас сейчас лекарств нет, потому что больница не может купить ", — сетовал врач.

В ответ глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий отметил, что руководитель Национальной службы здоровья Украины и министр здравоохранения заверили народных депутатов и главных врачей, что даже если нет соглашения с НСЗУ "ковидные" пакеты за оказанную помощь будут оплачены.

"Этот вопрос решен. Мы с министра и председателя НСЗУ не слезем — эти деньги будут выплачены. Деньги на счетах НСЗУ есть", — добавил народный депутат.

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Напомним, во Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи сложная ситуация из-за вспышки коронавируса. Там в реанимации находится 50 пациентов. Люди в критическом состоянии. Это — абсолютный рекорд с начала пандемии.

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