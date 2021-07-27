Медузы, отсутствие света и Интернета: туристы рассказали как "отдохнули" в Геническе

Медузы, отсутствие света и Интернета: туристы рассказали как "отдохнули" в Геническе

Отдыхающие возмущены условиями на курорте.

Туристы, которые отдыхали в курортном Геническе, остались крайне недовольны. Оказалось, что отдыхающим докучали не только нашествие медуз, но и отсутствие электроэнергии.

Так, жительница города Херсон Ольга вместе с детьми поехали отдохнуть в Геническ. Женщина говорит, что курортный город спокойный и море теплое. Но такого "сюрприза" она не ожидала.

"Приехали мы в Геническ. На следующий день выключили свет. Доступа к Сети также не было. Более того, и газа не было! Детей надо кормить. Ездили в Хорлы питаться. Несколько дней отпуска превратились в сплошной кошмар. Единственное, что нас волновало — где можно поесть?" — жалуется женщина.

В "Херсоноблэнерго" объяснили, что аномальная жара и массовое использование климатической бытовой техники спровоцировало аварийное отключение на подстанции ПС 35/10кВ "Счастливцево".

"На место прибыла оперативно-выездная бригада, которая провела ряд мероприятий для восстановления энергоснабжения и трансформатор был введен в работу", — сообщили в ведомстве.

Однако от перегрузки трансформатор отключился. Для восстановления энергоснабжения и обеспечения курортным поселкам стабильного напряжения было проведено перераспределение нагрузки на с. Геническая Горка и Стрелковое. Для этого понадобился длительное время.

Ранее стало известно, что на Арабатской Стрелке местные жители самостоятельно очистили пляж от мертвых медуз — вывозили трактором.

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