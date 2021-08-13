Медузы вновь заполонили пляжи Азовского моря: туристы собственноручно делают братские могилы корнеротов

Трупы медуз никто не убирает, жалуются отдыхающие в Кирилловке.

Медузы вновь заполонили пляжи Азовского моря. Видео настоящего кладбища корнеротов выложили в Интернете.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 13 августа.

На кадрах можно увидеть братскую могилу медуз на одном из пляжей Кирилловки. Частично — это результат работы самих отдыхающих. Чтобы хоть немного облегчить купание в море, люди собственноручно извлекают корнеротов из воды и выбрасывают на песок.

Где-то пляже обнесены специальными сетками. Впрочем, по словам отдыхающих, они не слишком препятствуют морской флоре. И хотя медузы довольно больно могут ужалить, многие же купаются в море.

"Куча трупов медуз. Прошла неделя — ничего не изменилось. Трупы медуз валяются, как и валялись", — жалуются туристы.

Новости Украины: пляжи Азовского моря снова заполонили медузы

Напомним, в курортной Кирилловке отдыхающие заметили на пляжах сотни окурков, которые бросали в воду раньше. Теперь пляж грязный.

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