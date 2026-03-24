Медведь Потап снова "разобрал" собственную берлогу: забавные кадры со Львовщины (видео)

На Львовщине проснулись медведи

В медвежьем приюте «Домажир», что на Львовщине, проснулось большинство косолапых — всего здесь живет 27 спасенных зверей. Кто-то уже активно исследует территорию, а кто-то — например медведица Маша еще крепко спит и ждет апрельского солнца.

Корреспондент ТСН Маричка Кужик наблюдала за первыми шагами медведей после зимней спячки.

Как просыпаются медведи на Львовщине

Медведица Юля проснулась всего несколько дней назад. Сейчас она неторопливо потягивается и привыкает к весеннему воздуху. Смотрители приюта пристально следят за каждым движением животных в этот период.

Андрей Чурило, смотритель приюта «Домажир»: «Когда медведи просыпаются, мы наблюдаем за ними несколько дней. Перезимовали они достаточно хорошо, я бы сказал — отлично. В целом они могут спать 3-4 месяца, а некоторые даже до пяти».

Пока Юля нежится на солнце, медведь Потап уже взялся за дела. У него есть особая привычка — каждый год он полностью разрушает свою берлогу после пробуждения.

Оля Федорив, менеджер по туризму: «Только он у нас это делает. Возможно, хочет каждый год новое жилье, чтобы смотрители строили, но такое поведение мы наблюдаем только за ним».

Потап уже активно гуляет по вольеру, но часто возвращается в берлогу, где еще крепко спит его «сожительница» Маша. В прошлом году она проснулась только в апреле, и Потап терпеливо ждал ее, не решаясь зайти внутрь и разбудить подругу.

Самые младшие обитатели приюта — медвежата Руна и Коди — этой зимой не спали совсем. Для годовалых малышей, спасенных из дикой природы после исчезновения матери, это была первая зима в жизни, и они решили ее не упустить.

Андрей Чурило, смотритель: «Мы им приготовили комфортный бокс и подстилку, но они не легли. Для них снег был чем-то новым. Мы им лепили снежные бабы, они в них купались, ныряли в сугробы — настоящие дети».

От тесных клеток к свободе

Большинство из 27 жителей «Домажира» имеют тяжелое прошлое. Их спасали из тесных клеток при ресторанах, заправках и частных зверинцах, где животные жили в ужасных условиях. Сейчас же они живут в среде, максимально приближенной к естественной.

Алена Усова, посетительница приюта: «Очень жаль, что с ними так обращались. Даже не представляю, как можно держать животное в клетке на один метр. Рада, что есть такое место, где мишек возвращают к нормальной жизни. Смотрите, вон одна пузо вывалила на солнышке, такая хорошая!»

В «Домажире» уже стартовал туристический сезон. Посетители съезжаются со всей страны, чтобы увидеть весеннее пробуждение великанов. Главная интрига сезона остается открытой: когда же наконец проснутся те, кто спит.

