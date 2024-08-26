Медведчук, Азаров, Шуфрич: почему одиозные предатели до сих пор имеют государственные награды и что говорят в Раде

Верховная Рада за основу приняла законопроект, которым предлагают лишить предателей государственных наград, льгот и выплат. Решение поддержали более 340 народных избранников.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Верховная Рада сделала важный шаг в борьбе с государственной изменой — теперь коллаборационисты могут лишать государственных наград.

Дмитрий Финашин – Герой Украины. Весной 2022 года его подразделение выбило противника с важной высоты. Во время боя гвардейца ранили. Двое суток он был в серой зоне. Полз к украинским позициям и пил воду из луж.

За свою победу в октябре 2022 года Дмитрий получил "Золотую звезду", а в январе — жилье. По состоянию здоровья вернуться в армию уже не смог, но остается на военной службе и занимается дронами. Признается, что ежемесячные доплаты за государственную награду существенно помогают. Он отмечает, что в списке тех, кто ценой своей жизни защищает Украину и совершает подвиги на фронте, не должно быть предателей.

"Три минимальные зарплаты. На данный момент это 21 300 гривен. Это ощутимо и довольно приятно", — говорит он.

Дмитрий Финашин -

Всего в Украине по открытым данным — 937 Героев. Кроме этого знака отличия — еще почти четыре десятка разных орденов, медалей и званий, которые до полномасштабной войны часто оказывались в руках людей, которые звали Путина в Украину.

Реестр предателей общественное движение "Честно" ведет с начала полномасштабной войны. И через несколько лет в нем собрали более полутора тысяч предателей. Среди неизвестных фамилий — и достаточно узнаваемые. Среди тех, кому вручили официальное подозрение в государственной измене — эксминистр образования Дмитрий Табачник с орденом Богдана Хмельницкого и регионал Нестор Шуфрич — кавалер двух орденов "За заслуги". А еще – бывший премьер Николай Азаров. У него заслуг перед государством – аж на 4 отличия. Похожий набор наград имеет и путинский кум – Виктор Медведчук.

В Украине звания Героя имеют 937 человек

"Выглядит абсолютно позорно, когда человек, перешедший на сторону врага еще в 2014 году, будучи военнослужащим — теперь в составе Вооруженных сил России кичится на парадах в форме с украинскими наградами", — говорит член Совета украинского геральдического общества Максим Царенко.

Вопросы государственных наград сейчас регулирует закон 20-летней давности. За ним лишить отличия может только президент только по приговору суда и только если его носитель совершил тяжкое преступление.

Новый законопроект предусмотрел дополнительный механизм, по которому у предателя могут отобрать награду.

"Прибавляется еще статья, которую можно лишать по решению СНБО на основании санкций. Если лицо попадает в санкционный список, то его автоматически можно лишать государственных наград, компенсаций и льгот", — говорит менеджер проектов движения "Честно" Екатерина Березюк.

Срок предоставления поправок сократили вдвое. Поэтому уже через неделю парламентарии надеются рассмотреть законопроект во втором чтении.

Предатели среди героев! У коллаборационистов заберут государственные награды!

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