Медведчук не сказал о Порошенко ничего нового – Гладких о показаниях кума Путина

Медведчук не сказал о Порошенко ничего нового – Гладких о показаниях кума Путина

Помимо слов, необходимо найти документы установленным законом способом и только они будут считаться достаточными доказательствами, отметил эксперт.

Сегодняшние сенсационные заявления пророссийского предателя вся страна слышит и наблюдает своими глазами последние восемь лет.

Об этом в эфире проекта "Ночной дозор" на 1+1 заявил политический эксперт Валентин Галких.

"Раньше, эти факты мы получали из журналистских расследований, из так называемых пленок Медведчука, наконец, опираясь на анализ определенных экономических процессов, когда определяли взаимовыгодные отношения. Но все это были только предположения", — заявил Гладких.

Эксперт отмечает, что сегодня данная информация приобрела другой статус. Теперь это показания фигуранта уголовного производства, которые должны стать мостиком следствия к другим фигурантам.

"Кроме слов, необходимо найти документы установленным законом способом, и только они будут считаться достаточными доказательствами", — уточнил Гладких.

За последние годы "труба Медведчука" стала закрепленным нарративом, дополнил журналист Евгений Куксин.

"Мы постоянно слушали опровержение от Администрации президента Порошенко и окружения Медведчука. Но сегодня впервые четко озвучено признание и прямо названа фамилия человека, без которого бы это не произошло", — добавил Куксин.

Журналист обратил внимание, что украинское законодательство не предусматривает пребывания магистральных трубопроводов в частной собственности. Однако часть трубопровода все же оказалась в частной компании, связанной с Медведчуком.

"Показателен и тот факт, что с момента потери Петром Порошенко президентских полномочий, эта труба перестала работать", — дополнил ведущий 1+1 Евгений Плинский.

Напомним, Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

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