В преддверии июньских выборов в Европарламент чешская контрразведка разоблачила в Праге пророссийскую сеть влияния на евродепутатов, за которой стоял кум Путина Виктор Медведчук.

По данным источников ТСН.ua, эту сеть удалось разоблачить благодаря помощи СБУ.

Известно, что сеть платила политикам деньги за хвалу России и Путина в европейских медиа, а также публиковала антиукраинские и антиевропейские материалы на собственном сайте "Голос Европы". Цель — провести в Европарламент больше пророссийских политиков.

Сайт "Голос Европы" Медведчук запустил вместе с бывшим генпродюсером телеканала "112 Украина" Артемом Марчевским.

Европейский политический "фан-клуб" Путина получил серьезный удар, ведь сейчас многие евродепутаты требуют тщательного расследования российского влияния и наказания для "коллег", отрабатывавших деньги РФ.

Напомним, чешское правительство разоблачило обширную сеть по распространению российского влияния в шести европейских странах – Германии, Франции, Польше, Бельгии, Нидерландах и Венгрии. Журналисты-расследователи обнаружили, что ключевой фигурой сети был украинский пророссийский политик Виктор Медведчук, переданный Киевом России в 2022 году во время обмена пленными.

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