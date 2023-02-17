Медведчук предлагает для Украины "корейский план": Данилов рассказал, в чем он заключается

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о том, что после неудачи захватить всю Украину в Кремле якобы появился план "Б", который предложил украинский предатель и кум Путина Виктор Медведчук.

Бывший пророссийский политик и предатель Виктор Медведчук предлагает завершить войну в Украине по так называемому "корейскому плану".

В чем он состоит секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью ТСН.ua.

"Корейский сценарий" — не новая тема. Еще в конце марта 2022 года о ней говорили в ГУР Минобороны. А именно о том, что россияне уже тогда, когда отступали от Киева, поняли, что столицу и Киевщину вообще им не взять и то, что план захвата Украины провальный... Они начали рассматривать план, когда часть Украины они отделят для себя, а та, которую не удалось захватить, остается под контролем Украины", – рассказал Данилов.

По его словам, теперь россияне снова активно продвигают эту тему, в частности, о ней заговорил Виктор Медведчук, который после обмена проживает в Москве и продолжает свою пропагандистскую деятельность.

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"Я считаю, что он (Медведчук – ред.) просто разводит Путина на деньги. Он это максимально успешно делал, когда находился в Украине, когда разжигал миллиарды долларов на всевозможные медийные стратегии построения новых телеканалов, а по факту все превратилось в то, что никакого влияния на расшатывание ситуации это не оказало. Все эти телеканалы были расформированы украинскими властями абсолютно легко и спокойно", — рассказал Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что теперь Медведчук пытается хоть как-то зарабатывать на жизнь. Поэтому он стремится показать Путину свою лояльность и преданность, а также влиять на реальное положение дел.

"В Крыму он как-то засветился в подворотне, поедая какого-то хека со своей Оксаной, а не находясь в каком-то фешенебельном ресторане. То есть явно у Медвечука в плане финансов все не очень хорошо и он должен как-то зарабатывать себе на жизнь, так почему бы не предложить те больные нарративы, которые он снова предлагал, рассказывая, что будет формировать в Украине оппозиционные политические движения, которые будут собирать электорат, который против войны и за скорое ее окончание", — говорит Данилов.

Однако, по словам секретаря СНБО, заявления Медведчука вряд ли будут иметь какой-то успех в Украине, разве что он торгует какие-то дополнительные деньги для себя, чтобы жить в России, будучи изгнанником в стране, которая дала ему жизнь и политическую карьеру.

Напомним, ранее Медведчук дал интервью российским средствам массовой пропаганды. Он рассказал, что теперь "вынужденно" живет в Москве, а расследование и дела о себе в Украине подозреваемый в госизмене политик описал как "страшное горе для семьи".

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