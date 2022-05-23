"Медведчуку нет смысла врать": политолог рассказал, какие последствия показания кума Путина будут иметь для Порошенко

Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, начал давать показания и заявил о причастности пятого президента Украины Петра Порошенко к закупке угля в ОРДЛО и выводу нефтепровода "Самара – Западное направление" из госсобственности.

Бывший президент, как утверждает кум Путина, не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

ТСН.ua расспросил политолога и исполнительного директора АОМС "Международная ассоциация малых громад" Алексея Буряченко, почему именно сейчас Виктор Медведчук начал давать показания против Петра Порошенко и какие последствия это будет иметь для бывшего президента Украины.

Так, по словам Буряченко, Медведчук стал таким откровенным, потому что, возможно, есть какие-то договоренности, что его слова будут приняты во внимание при назначении судом ему наказания.

"Именно сейчас он сделал эти заявления, поскольку сам сейчас он под арестом и обвиняют его, прежде всего, в государственной измене. Кроме этог,о в присвоении национальных ресурсов. Потому что раньше, когда он был на свободе, мог максимально избегать многих неудобных для себя вопросов. Сейчас же, когда находится в СИЗО, он, скажем так, переосмыслил свое поведение и пойдет на сотрудничество со следствием. Возможно, есть какие-то договоренности, что это будет учтено при вынесении судом наказания за его преступления", – говорит политолог и добавляет, что, по его мнению, Медведчуку в данном случае нет смысла врать или вводить следствие в заблуждение, оговаривая Порошенко.

"Один момент, когда Медведчук или любой политик может что-то заявить в прямом эфире, а второй вопрос, когда он эту информацию дает, находясь в СИЗО. Идет следствие и следователи на каждый его тезис, я убежден, просят доказательную базу. Это или документы, или он называет соответствующие фамилии, которые могут подтвердить эту информацию, тем более что уже звучат эти фамилии, вот, например, Валерия Гонтарева (ред. – глава Национального банка Украины в 2014–2018 гг.), когда речь идет о закупке за наличные деньги угля в ОРДЛО. Фактически он (ред. – Медведчук) говорит, что в этой схеме происходило финансирование терроризма с согласия и при непосредственном участии Порошенко", – отмечает Буряченко.

В то же время эксперт отмечает, что его такое "сотрудничество" Порошенко и Медведчука не удивляет, поскольку те вместе создавали "Партию регионов" и на своем политическом и бизнес-пути пересекались не один раз.

"О чем свидетельствуют миллион факторов, миллион событий. Почему во время войны работала Липецкая фабрика, что было отдано взамен этого. Каким образом в переговорной группе появляется кум Путина, то есть кум президента государства-агрессора. Каким образом при президентстве Порошенко дают развернуться и фактически захватить огромный кусок информационного пространства трем пророссийским телеканалам. То есть, на самом деле, к Порошенко есть много вопросов и без учета заявлений Медведчука", – отмечает политолог.

Что касается последствий для пятого президента от таких показаний Медведчука, то, по мнению Буряченко, окончательные точки над "і" должно поставить публичное судебное разбирательство по Порошенко. А сам экс-президент и возглавляемая им партия должны предоставить украинцам публичные ответы по всем пунктам и позициям, которые озвучил Медведчук.

"Мне хотелось бы действительно услышать откровенные публичные ответы Порошенко. Если ему есть что возразить, то это должно быть максимально публично, поскольку общество имеет право знать правду, потому что это как-никак был президент страны, фракция которого и сейчас представлена в Верховной Раде и влияет на украинскую политику. Относительно его однопартийцев – хочется услышать оценку действиям их лидера. Как минимум, во время войны, когда все обнажилось, люди имеют право знать правду", – заявляет политолог и считает, что вряд ли кто-то признает свою вину и прежде всего, этого не будет делать Порошенко.

"Он не один год вокруг себя создавал ореол великого патриота Украины, публично имея антироссийскую позицию. Но один вопрос, что говорить публично, а второй, что он другой рукой делал. А делал он, во-первых антиукраинские вещи, а во-вторых, ради своей наживы, как в схеме с газопроводом", – резюмировал Алексей Буряченко.

Стоит отметить, что 23 мая СБУ обнародовала показания кума Путина Виктора Медведчука, в которых он детализировал роль бывшего президента Петра Порошенко в схемах по закупке угля в ОРДЛО и присвоению магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Напомним, находившийся под домашним арестом Виктор Медведчук сбежал из Украины еще в начале российского вторжения. 18 марта суд Львова заочно арестовал нардепа, а Госбюро расследований обратилось к украинцам за помощью в розыске Медведчука. Кроме того, у Виктора Медведчука конфисковали предметы искусства и транспортные средства. Их впоследствии реализуют, а деньги перечислят ВСУ и потратят на восстановление разрушенной инфраструктуры.

12 апреля Медведчук был задержан, а 14 апреля – доставлен в орган досудебного расследования.