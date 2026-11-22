Как ВСУ держат «пояс крепостей» в Донецкой области / © ТСН

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Российская армия планировала оцепить почти две тысячи украинских военных на севере Харьковской области, а начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов даже доложил кремлевскому главе Владимиру Путину о якобы полном разгроме украинской группировки. Однако ВСУ провели контроперацию. Бойцы уволили 15 населенных пунктов и вернули под контроль около 200 квадратных километров территории. Параллельно в Донецкой области украинские военные продолжают удерживать «пояс крепостей», несмотря на постоянные атаки русских дронов и артиллерии.

О ходе операции в Харьковской области и ситуации на Донецком направлении говорится в репортаже Андрея Цаплиенко, Ильи Шинкаренко и Сергея Перфилова для ТСН .Тиждень, «1+1», марафона «Єдині новини».

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Как русский «Медвежий угол» стал «Медвежьим капканом»

На севере Харьковской области русские войска еще летом сформировали выступление в районе села Ольховатка. По замыслу окупантов, он должен был помочь окружить почти двухтысячную группировку украинских военных. В начале сентября российское Минобороны чуть ли не ежедневно отчитывалось о якобы сужении кольца окружения и приближении завершения операции.

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16 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину , что операция «Медвежий угол» завершилась полным разгромом окруженных украинских сил. Россияне планировали запереть кольцо в районе села Приколотное.

Однако украинское командование готовило ответ. В начале сентября главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый распорядился опрокинуть на этот участок дополнительные подразделения. Среди них — 120 отдельный разведывательный полк и 475 отдельный штурмовой полк CODE 9.2. Конкретно последний определили основной ударной силой операции.

Задача украинских военных заключалась в том, чтобы отсечь правую часть российского выступления и не разрешить оккупантам реализовать план окружения.

В ходе операции использовали бронетехнику во взаимодействии с беспилотниками, а украинские штурмовые группы продвигались вперед и атаковали российские позиции. Для эвакуации военных применяли также воздушные средства.

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Результатом стало увольнение Ольховатки и еще 14 населенных пунктов. В общей сложности под контроль Украины вернули около 200 квадратных километров территории. Российское выступление удалось ликвидировать, а угрозу окружения украинской группировки устранить.

По данным Генерального штаба ВСУ, потери российской армии во время операции составили около 800 военных и около 400 единиц техники.

Командир 475-го отдельного штурмового полка, подполковник Александр Настенко с позывным «Флинтом», сообщил, что зачистка отдельных населенных пунктов продолжается. В то же время, общую ситуацию на этом участке фронта уже стабилизировали.

«Пояс крепостей»: почему Россия разрушает города на Донетчине

Пока в Харьковской области украинские военные срывали российский план окружения, в Донецкой области оккупанты продолжают наступление на один из ключевых оборонных районов Украины — так называемый «пояс крепостей».

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Он охватывает Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку. По данным репортажа, оборонительная полоса простирается примерно на 50 километров вдоль трассы до Константиновки. Фактически речь идет о Краматорско-Славянской агломерации, которую российские войска атакуют по четырем направлениям.

Поскольку захватить эти города прямым наступлением россиянам не удается, они систематически наносят удары по населенным пунктам. В Краматорске российские беспилотники охотятся за транспортом и людьми. Особую опасность представляют дроны на оптоволокне, не обнаруживающие обычных средств радиоэлектронной борьбы.

«Пояс крепостей — это целая сеть таких позиций, которые уже сломали путинские планы по захвату Донбасса. Но что будет дальше? От этих ребят сейчас зависит, удержим ли мы линию обороны», - отметил корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко во время пребывания на военных позициях.

Журналисты побывали у артиллерийских подразделений 100-й отдельной механизированной бригады, работающих на этом направлении. Основу одного из расчетов самоходной артиллерийской установки M109A6 Paladin составляют добровольцы.

Несмотря на постоянные атаки российских беспилотников, военные продолжают выполнять боевые задания. Механик-водитель Paladin с позывным «Фомой» признает, что ситуация непростая, но оценивает ее как средней сложности.

«Не сказать, что легкая ситуация, но сравнивая сейчас, это средней сложности», — рассказал он.

Во время разговора с корреспондентом вблизи позиций появился российский FPV-дрон. Военный сразу сообщил об опасности: «FPV-шка летит».

Командир пушки M109A6 Paladin с позывным «Димасом» отмечает, что украинские подразделения остаются в городах, которые Россия планирует захватить.

«Наши ребята есть и в Константиновке, и в Дружковке, то, что россияне говорят, что захватят. Мы не отдадим. Мы до последнего сразимся», — заявил военный.

По информации, приведенной в репортаже, российское наступление в Донецкой области обходится оккупантам чрезвычайно дорого. В частности, цена продвижения составляет более 400 российских военных на каждый захваченный квадратный километр территории.

Главный техник батареи САДН 100-й бригады с позывным «Полканом» считает, что российские силы постепенно истощаются.

«Это мое личное мнение, им тяжело, они выдыхаются. Они уменьшаются», – сказал он.

По данным корреспондентов, с начала 2026 года оккупантам удалось захватить менее 1% территории Донецкой области. В репортаже также отмечается, что даже осторожные союзники Украины не ожидают, что Россия сможет захватить всю Донбасс в следующем году.

Главный сержант батареи с позывным «Макс» связывает способность украинских военных удерживать оборону, прежде всего, с людьми, которые продолжают добровольно защищать страну.

Пока есть такие ребята, добровольцы, которые не за деньги, до тех пор будем держать. Будет тяжело, но будем делать все возможное», - подчеркнул военный.

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ВСЕ ОЧЕНЬ ГРАМОТНО! БОЙЦЫ ЗСУ УДИВИЛИСЬ ОБОРУДОВАНИЮ ОКУПАНТАМИ ГАЗОГОНА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ!

Напомним, ранее уже говорилось, что во время тайного контрнаступления «Медвежий капкан» украинские военные выбили российские силы с участка на севере Харьковской области, где те вклинились в оборону.

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