Мелания Трамп - неожиданная союзница: почему первая леди США может "недолюбливать" РФ

Мелания Трамп / © Associated Press

Неожиданная союзница Украины из окружения Трампа. Так американские журналисты в последнее время начали называть первую леди США Меланию Трамп. Она напоминает мужу о человеческих потерях от российских обстрелов украинских городов. А во время последней встречи Трампа и Путина она обратилась к диктатору РФ с личным письмом.

О чем в нем шла речь и какое заявление об этом впоследствии сделал президент Зеленский — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Тайное письмо Путину

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина. Ее уже успели назвать исторической, но на самом деле она закончилась ровно ничем. А едва ли не единственным позитивом для Украины стало то, что на этой встрече Трамп передал Путину письмо от своей жены, Мелании. В нем она призвала фюрера позаботиться о мирном будущем для детей, в частности похищенных Россией украинских детей. Об этом сообщает Fox News.По данным журналистов, в своем послании первая леди подчеркивает важность мира и ответственность мировых лидеров за судьбу будущих поколений.

«Простая, но глубокая концепция, господин Путин, как вы, я уверена, согласны, заключается в том, что потомки каждого поколения начинают свою жизнь с чистотой и невинностью, которая стоит выше географии, правительства и идеологии», — говорится в письме Мелании к Путину.

Мелания также подчеркнула, что каждый ребенок мечтает о безопасности и возможностях, и именно Путин способен повлиять на решение, чтобы закончить войну в Украине.

«Защищая невиновность этих детей, вы сделаете больше, чем просто будете служить России — вы служите самому человечеству. Такая смелая идея преодолевает все человеческие разногласия, и вы, господин Путин, можете воплотить это видение одним росчерком пера сегодня. Время пришло», — добавила она.

Уже 18 августа Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне. Президент Украины во время встречив Белом доме передал президенту США Дональду Трампу письмо от первой леди Украины Елены Зеленской, адресованное его жене Мелании Трамп. Об этом сообщает CNN. Зеленский выразил благодарность за проведение саммита в Вашингтоне и отметил роль США в усилиях по прекращению войны. Он также подчеркнул важность привлечения первой леди Соединенных Штатов к теме защиты украинских детей, похищенных Россией.

«Большое спасибо за ваши усилия и личные усилия, направленные на то, чтобы остановить убийства и остановить эту войну. Выражаю благодарность вашей жене, первой леди Соединенных Штатов. Она подписала письмо Путину о наших похищенных детях», — сказал Зеленский.

Мелания Трамп — союзница Украины?

Примечательно, что еще в июле издание The Times написало: президент Украины Владимир Зеленский, возможно, нашел неожиданного союзника в Белом доме — не в лице самого президента США Дональда Трампа, который согласовал передачу Киеву ракетных систем Patriot, а в его супруге Мелании. Первая леди США, выросшая в бывшей Югославии, напоминает мужу о человеческих потерях от российских обстрелов украинских городов. Во время недавнего разговора в Белом доме Трамп поделился: «Я прихожу домой и говорю первой леди: „Я сегодня разговаривал с Владимиром (Путиным), у нас был замечательный разговор“. А она говорит: „Правда? По еще одному городу только что ударили“.

Это свидетельствует о том, что влияние Мелании на взгляды мужа может быть гораздо существеннее, чем кажется внешне. В последнее время она часто находится вне Вашингтона — в Мар-а-Лаго во Флориде или Trump Tower в Нью-Йорке, рядом с сыном Барроном, который в этом году стал студентом Нью-Йоркского университета. По данным СМИ, в Белом доме Мелания провела менее двух недель с момента инаугурации Трампа.

Почему Мелания Трамп поддерживает Украину?

Четкая позиция первой леди США по войне в Украине частично объясняется ее происхождением. Рожденная в 1970 году за «железным занавесом», Мелания не скрывала симпатии к Рональду Рейгану — американскому президенту, который помог положить конец Холодной войне. Она часто разговаривает со своим сыном Барроном на словенском языке, и оба сохраняют свои паспорта ЕС.

«Это [сочувствие к Украине] совсем не удивительно, ведь она выросла в бывшей Югославии — стране, которая не питала любви к России. У нее больше опыта, чем у многих членов кабинета, чтобы донести свое мнение», — отметила Мэри Джордан, автор биографии «Искусство ее сделки: Нерассказанная история Мелании Трамп».

Джордан добавляет, что отец Мелании, Виктор Кнавс, которому сейчас 81 год, часто путешествует в Словению, где она выросла. Это позволяет первой леди США быть осведомленной о событиях в Европе.

«Ее родная страна — полностью на стороне Украины, и люди там шокированы тем, что США могут прекратить поставки оружия», — добавила автор книги.

«В феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Трамп охарактеризовал президента РФ Владимира Путина как „хитрого“ и „гениального“. Но Мелания не осталась равнодушной к трагедии. „Убийство мирных людей — это разбивает сердце и ужасает“, — заявила тогда супруга президента США. В обращении к более чем 2 млн подписчиков Мелания призвала поддержать Красный Крест и отметила, что ее „мысли и молитвы с украинским народом“.

Трамп прислушивается к Мелании?

По данным CNN, перед возвращением к официальным обязанностям в Белом доме первая леди в течение двух месяцев готовилась к международным встречам, изучая внешнюю политику. И хотя у президента США есть большая команда экспертов по безопасности и международным отношениям, самый весомый голос, похоже, принадлежит именно его жене.

«Трамп слушает определенных людей по определенным вопросам. Он особенно прислушивается к тем, кто ближе всех. Особенно, если их фамилия — Трамп», — пояснила Джордан.

